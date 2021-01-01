Повідомили про добову ситуацію щодо коронавірусу в Україні
Сьогодні, 08:49
За добу 5 липня 2021 року в Україні зафіксували 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 26, серед медпрацівників – 11).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 липня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 266 осіб;
◾️ летальних випадків – 20;
◾️ одужало – 1 086 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 20 151 особу,
◾️ методом ІФА – 8 271 особу,
◾️ експрес-тестами – 12 095 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 238 364 особи;
◾️ одужало – 2 172 687 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 504;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 197 випадків;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область –22 випадки;
Житомирська область – 12 випадків;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 11 випадків;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 37 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 25 випадків;
Львівська область – 19 випадків;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 52 випадки;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 17 випадків;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 10 випадків;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 7 випадків;
Черкаська область – 16 випадків;
Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 липня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 266 осіб;
◾️ летальних випадків – 20;
◾️ одужало – 1 086 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 20 151 особу,
◾️ методом ІФА – 8 271 особу,
◾️ експрес-тестами – 12 095 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 238 364 особи;
◾️ одужало – 2 172 687 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 504;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 197 випадків;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область –22 випадки;
Житомирська область – 12 випадків;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 11 випадків;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 37 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 25 випадків;
Львівська область – 19 випадків;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 52 випадки;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 17 випадків;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 10 випадків;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 7 випадків;
Черкаська область – 16 випадків;
Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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