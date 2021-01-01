Повідомили про добову ситуацію щодо коронавірусу в Україні





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 липня.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 266 осіб;

◾️ летальних випадків – 20;

◾️ одужало – 1 086 осіб;



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 20 151 особу,

◾️ методом ІФА – 8 271 особу,

◾️ експрес-тестами – 12 095 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 238 364 особи;

◾️ одужало – 2 172 687 осіб;

◾️ летальних випадків – 52 504;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область –22 випадки;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 11 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 37 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 52 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 7 випадків;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 5 липня 2021 року в Україні зафіксували 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 26, серед медпрацівників – 11).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 6 липня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 266 осіб;◾️ летальних випадків – 20;◾️ одужало – 1 086 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 20 151 особу,◾️ методом ІФА – 8 271 особу,◾️ експрес-тестами – 12 095 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 238 364 особи;◾️ одужало – 2 172 687 осіб;◾️ летальних випадків – 52 504;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 197 випадків;Вінницька область – 13 випадків;Волинська область – 3 випадки;Дніпропетровська область – 24 випадки;Донецька область –22 випадки;Житомирська область – 12 випадків;Закарпатська область – 6 випадків;Запорізька область – 11 випадків;Івано-Франківська область – 13 випадків;Київська область – 37 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 25 випадків;Львівська область – 19 випадків;Миколаївська область – 9 випадків;Одеська область – 52 випадки;Полтавська область – 13 випадків;Рівненська область – 4 випадки;Сумська область – 17 випадків;Тернопільська область – 8 випадків;Харківська область – 10 випадків;Херсонська область – 8 випадків;Хмельницька область – 7 випадків;Черкаська область – 16 випадків;Чернівецька область – 6 випадків;Чернігівська область – 8 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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