У Луцьку зіткнулися маршрутка і таксі
Сьогодні, 09:35
У Луцьку не поділили дорогу таксі та маршрутка.
Відео з місця події у соцмережі виклав користувач Микола Граб.
ДТП сталася зранку у вівторок, 6 липня, на кільці поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки.
Так, зіткнулися автомобіль Nissan однієї з служб таксі Луцька, а також маршрутка №11. У результаті зіткнення легковик зазнав механічних пошкоджень.
Рух транспорту - ускладнений.
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Відео з місця події у соцмережі виклав користувач Микола Граб.
ДТП сталася зранку у вівторок, 6 липня, на кільці поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки.
Так, зіткнулися автомобіль Nissan однієї з служб таксі Луцька, а також маршрутка №11. У результаті зіткнення легковик зазнав механічних пошкоджень.
Рух транспорту - ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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