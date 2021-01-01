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У Луцьку зіткнулися маршрутка і таксі

У Луцьку зіткнулися маршрутка і таксі
У Луцьку не поділили дорогу таксі та маршрутка.

Відео з місця події у соцмережі виклав користувач Микола Граб.

ДТП сталася зранку у вівторок, 6 липня, на кільці поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки.

Так, зіткнулися автомобіль Nissan однієї з служб таксі Луцька, а також маршрутка №11. У результаті зіткнення легковик зазнав механічних пошкоджень.

Рух транспорту - ускладнений.

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Теги: аварія, ДТП, кільце
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