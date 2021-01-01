У Луцьку зіткнулися маршрутка і таксі





Відео з місця події у соцмережі виклав користувач Микола Граб.



ДТП сталася зранку у вівторок, 6 липня, на кільці поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки.



Так, зіткнулися автомобіль Nissan однієї з служб таксі Луцька, а також маршрутка №11. У результаті зіткнення легковик зазнав механічних пошкоджень.



Рух транспорту - ускладнений.



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