У селі поблизу Луцька струмом вбило 8-річного хлопчика





Трагедія сталася ввечері 5 липня, повідомляють



Смерть дитини підтвердили у швидкій медичній допомозі. Також повідомили, що виклик медикам надійшов о 21.08.



На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. Медики проводили реанімаційні заходи, але вони, на жаль, були безуспішні. Дитина померла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Великий Омеляник від ураження струмом помер 8-річний хлопчик.Трагедія сталася ввечері 5 липня, повідомляють Волинські новини Смерть дитини підтвердили у швидкій медичній допомозі. Також повідомили, що виклик медикам надійшов о 21.08.На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. Медики проводили реанімаційні заходи, але вони, на жаль, були безуспішні. Дитина померла.

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