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У селі поблизу Луцька струмом вбило 8-річного хлопчика

У селі поблизу Луцька струмом вбило 8-річного хлопчика
У селі Великий Омеляник від ураження струмом помер 8-річний хлопчик.

Трагедія сталася ввечері 5 липня, повідомляють Волинські новини.

Смерть дитини підтвердили у швидкій медичній допомозі. Також повідомили, що виклик медикам надійшов о 21.08.

На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. Медики проводили реанімаційні заходи, але вони, на жаль, були безуспішні. Дитина померла.

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Теги: струм, хлопчик, смерть
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