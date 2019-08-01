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У Луцькому районі рятувальники допомогли встановити лелече гніздо, що впало з електроопори

У Луцькому районі рятувальники допомогли встановити лелече гніздо, що впало з електроопори
5 липня об 11:40 до Служби 101 надійшло повідомлення, що в селі Береськ Доросинівської об’єднаної територіальної громади Луцького району з електроопори упало лелече гніздо.

На допомогу спрямували працівників 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожища, інформує ДСНС в області.

З’ясувалося, що гніздо уже декілька днів лежить на землі. Місцеві дітлахи підгодовували молодих птахів.

Рятувальники разом із небайдужими громадянами облаштували підвищення, на яке встановили автомобільну шину, куди й перенесли гніздо з лелеками.
У Луцькому районі рятувальники допомогли встановити лелече гніздо, що впало з електроопори

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Теги: лелеки, гніздо
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