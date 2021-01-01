На волинській водоймі втопився чоловік
Сьогодні, 10:21
На Волині в озері втопився 44-річний чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.
З її слів, трагедія трапилася 5 липня у селі Облапи Ковельського району. З дна озера Мале особливий склад групи водолазно-рятувальних робіт о 15:26 підняли тіло чоловіка. Як відомо, чоловік місцевий житель, 1977 року народження.
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.
З її слів, трагедія трапилася 5 липня у селі Облапи Ковельського району. З дна озера Мале особливий склад групи водолазно-рятувальних робіт о 15:26 підняли тіло чоловіка. Як відомо, чоловік місцевий житель, 1977 року народження.
Фото - ілюстративне
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