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На волинській водоймі втопився чоловік

На волинській водоймі втопився чоловік
На Волині в озері втопився 44-річний чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.

З її слів, трагедія трапилася 5 липня у селі Облапи Ковельського району. З дна озера Мале особливий склад групи водолазно-рятувальних робіт о 15:26 підняли тіло чоловіка. Як відомо, чоловік місцевий житель, 1977 року народження.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, озеро Мале, чоловік, втопився
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