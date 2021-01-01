На волинській водоймі втопився чоловік





Про це Інформаційному агентству Ірина Варварук.



З її слів, трагедія трапилася 5 липня у селі Облапи Ковельського району. З дна озера Мале особливий склад групи водолазно-рятувальних робіт о 15:26 підняли тіло чоловіка. Як відомо, чоловік місцевий житель, 1977 року народження.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в озері втопився 44-річний чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальниця відділу управління ДСНС у Волинській областіЗ її слів, трагедія трапилася 5 липня у селі Облапи Ковельського району. З дна озера Мале особливий склад групи водолазно-рятувальних робіт о 15:26 підняли тіло чоловіка. Як відомо, чоловік місцевий житель, 1977 року народження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію