Зачепився за станок: у поліції розповіли обставини загибелі хлопчика від удару струмом біля Луцька
Сьогодні, 10:39
Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі дитини від удару електричним струмом у селі Великий Омеляник, що поблизу Луцька.
Про це інформує ГУНП в області.
Нещасний випадок трапився вчора, 5 липня, біля 23 години. Про це правоохоронцям повідомили медики, що виїхали на місце події.
Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося.
За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ГУНП в області.
Нещасний випадок трапився вчора, 5 липня, біля 23 години. Про це правоохоронцям повідомили медики, що виїхали на місце події.
Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося.
За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відпочинок на Білому озері на Рівненщині: чим унікальна водойма і скільки коштує оренда житла. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
Нестерпний сморід і забруднення вод: у місті на Волині мешканці зливають нечистоти просто в канаву
Сьогодні, 11:00
Зачепився за станок: у поліції розповіли обставини загибелі хлопчика від удару струмом біля Луцька
Сьогодні, 10:39
ЖК «Яровиця» – сучасні рішення щодо паркування авто*
Сьогодні, 10:23
На волинській водоймі втопився чоловік
Сьогодні, 10:21