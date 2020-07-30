вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зачепився за станок: у поліції розповіли обставини загибелі хлопчика від удару струмом біля Луцька

Зачепився за станок: у поліції розповіли обставини загибелі хлопчика від удару струмом біля Луцька
Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі дитини від удару електричним струмом у селі Великий Омеляник, що поблизу Луцька.

Про це інформує ГУНП в області.

Нещасний випадок трапився вчора, 5 липня, біля 23 години. Про це правоохоронцям повідомили медики, що виїхали на місце події.

Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося.

За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: струм, смерть, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відпочинок на Білому озері на Рівненщині: чим унікальна водойма і скільки коштує оренда житла. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
Нестерпний сморід і забруднення вод: у місті на Волині мешканці зливають нечистоти просто в канаву
Сьогодні, 11:00
Зачепився за станок: у поліції розповіли обставини загибелі хлопчика від удару струмом біля Луцька
Сьогодні, 10:39
ЖК «Яровиця» – сучасні рішення щодо паркування авто*
Сьогодні, 10:23
На волинській водоймі втопився чоловік
Сьогодні, 10:21
Схожі новини
У Вінницькій області від удару струмом загинула дворічна дитина У Вінницькій області від удару струмом загинула дворічна дитина
30 липень, 2020, 01:36
Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом
28 травень, 2020, 09:48
У селі поблизу Луцька струмом вбило 8-річного хлопчика У селі поблизу Луцька струмом вбило 8-річного хлопчика
Сьогодні, 10:01
На Волині померла 2-річна дівчинка: мама звинувачує медиків, ті – заперечують На Волині померла 2-річна дівчинка: мама звинувачує медиків, ті – заперечують
17 травень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Забудовники будуть піднімати ціни на житло», – Андрій Разумовський
Сьогодні, 11:28
 0
Поблизу Луцька трапилась ДТП: серед потерпілих – діти
Сьогодні, 11:22
 0
Відпочинок на Білому озері на Рівненщині: чим унікальна водойма і скільки коштує оренда житла. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
 0
Нестерпний сморід і забруднення вод: у місті на Волині мешканці зливають нечистоти просто в канаву
Сьогодні, 11:00
 0
Зачепився за станок: у поліції розповіли обставини загибелі хлопчика від удару струмом біля Луцька
Сьогодні, 10:39
 0
Медіа
відео
1/8