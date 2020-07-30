Зачепився за станок: у поліції розповіли обставини загибелі хлопчика від удару струмом біля Луцька





Про це інформує ГУНП в області.



Нещасний випадок трапився вчора, 5 липня, біля 23 години. Про це правоохоронцям повідомили медики, що виїхали на місце події.



Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося.



За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі дитини від удару електричним струмом у селі Великий Омеляник , що поблизу Луцька.Про це інформує ГУНП в області.Нещасний випадок трапився вчора, 5 липня, біля 23 години. Про це правоохоронцям повідомили медики, що виїхали на місце події.Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося.За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України. Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу.

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