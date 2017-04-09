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Відпочинок на Білому озері на Рівненщині: чим унікальна водойма і скільки коштує оренда житла. ВІДЕО

Відпочинок на Білому озері на Рівненщині: чим унікальна водойма і скільки коштує оренда житла. ВІДЕО
Щороку до Білого озера Рівненської області з'їжджаються тисячі туристів не лише з України, а й з-за кордону. Місце називають цілющим, а от дорогу до нього проклинають.

Як доїхати до озера та який тамтешній відпочинок - розповіли у сюжеті ТСН.

Біле озеро називають перлиною Полісся. Воно унікальне, бо воно єдине в Україні з підвищеним вмістом гліцерину у воді. З Рівного туди трохи більше 170 кілометрів. Щороку до цього озера з'їжджаються тисячі туристів, які насолоджуються водою і природою, але проклинають дорогу.

Два роки тому ситуація була критичнішою, але й нині розслаблятися не варто - особливо починаючи з Села Собіщиці. Яма на ямі була у селі Рудка. Зараз 15 кілометрів до Білого озера долаються за 40 хв.

Біля озера можна відпочити у будиночках на кілька місць. Доведеться викласти від 280 до 805 гривень за ліжкомісце. Утім, біля лісу на березі Білого озера можна відпочити і абсолютно безкоштовно.


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Теги: Біле озеро, Рівненщина, відпочинок
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