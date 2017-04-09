Відпочинок на Білому озері на Рівненщині: чим унікальна водойма і скільки коштує оренда житла. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
Щороку до Білого озера Рівненської області з'їжджаються тисячі туристів не лише з України, а й з-за кордону. Місце називають цілющим, а от дорогу до нього проклинають.
Як доїхати до озера та який тамтешній відпочинок - розповіли у сюжеті ТСН.
Біле озеро називають перлиною Полісся. Воно унікальне, бо воно єдине в Україні з підвищеним вмістом гліцерину у воді. З Рівного туди трохи більше 170 кілометрів. Щороку до цього озера з'їжджаються тисячі туристів, які насолоджуються водою і природою, але проклинають дорогу.
Два роки тому ситуація була критичнішою, але й нині розслаблятися не варто - особливо починаючи з Села Собіщиці. Яма на ямі була у селі Рудка. Зараз 15 кілометрів до Білого озера долаються за 40 хв.
Біля озера можна відпочити у будиночках на кілька місць. Доведеться викласти від 280 до 805 гривень за ліжкомісце. Утім, біля лісу на березі Білого озера можна відпочити і абсолютно безкоштовно.
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Як доїхати до озера та який тамтешній відпочинок - розповіли у сюжеті ТСН.
Біле озеро називають перлиною Полісся. Воно унікальне, бо воно єдине в Україні з підвищеним вмістом гліцерину у воді. З Рівного туди трохи більше 170 кілометрів. Щороку до цього озера з'їжджаються тисячі туристів, які насолоджуються водою і природою, але проклинають дорогу.
Два роки тому ситуація була критичнішою, але й нині розслаблятися не варто - особливо починаючи з Села Собіщиці. Яма на ямі була у селі Рудка. Зараз 15 кілометрів до Білого озера долаються за 40 хв.
Біля озера можна відпочити у будиночках на кілька місць. Доведеться викласти від 280 до 805 гривень за ліжкомісце. Утім, біля лісу на березі Білого озера можна відпочити і абсолютно безкоштовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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