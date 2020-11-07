На Волині почали ремонт дороги між селом Гірники та пунктом пропуску «Доманове»

На Волині дорожники розпочали відновлювати 7-ми кілометрову ділянку дороги від села Гірники Ковельського району до пункту-пропуску «Доманове» – «Мокрани» на українсько-білоруському кордоні.Як зазначають у Службі автомобільних доріг у Волинській області, на відрізку понад 5 км уже позбулися шару зношеного дорожнього покриття і активно вкладають міцну основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої комплексним в’яжучим матеріалом. Опісля буде влаштовано два шари асфальтобетонної суміші. Товщина нового дорожнього одягу сягатиме 37 см, - інформують у Волинській ОДА.Окрім того, в області продовжують реконструкцію дороги М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) й на інших відрізках. А саме: Секунь – Ковель, Ковель – Воля Любитівська, Свидники – Переспа та по селищі Голоби.Слід зауважити, що у планах до кінця 2021 року відновити важливу автомагістраль М-19 по всій протяжності в межах Волині.