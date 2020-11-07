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На Волині почали ремонт дороги між селом Гірники та пунктом пропуску «Доманове»

На Волині почали ремонт дороги між селом Гірники та пунктом пропуску «Доманове»
На Волині дорожники розпочали відновлювати 7-ми кілометрову ділянку дороги від села Гірники Ковельського району до пункту-пропуску «Доманове» – «Мокрани» на українсько-білоруському кордоні.

Як зазначають у Службі автомобільних доріг у Волинській області, на відрізку понад 5 км уже позбулися шару зношеного дорожнього покриття і активно вкладають міцну основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої комплексним в’яжучим матеріалом. Опісля буде влаштовано два шари асфальтобетонної суміші. Товщина нового дорожнього одягу сягатиме 37 см, - інформують у Волинській ОДА.

Окрім того, в області продовжують реконструкцію дороги М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) й на інших відрізках. А саме: Секунь – Ковель, Ковель – Воля Любитівська, Свидники – Переспа та по селищі Голоби.

Слід зауважити, що у планах до кінця 2021 року відновити важливу автомагістраль М-19 по всій протяжності в межах Волині.

На Волині почали ремонт дороги між селом Гірники та пунктом пропуску «Доманове»
На Волині почали ремонт дороги між селом Гірники та пунктом пропуску «Доманове»
На Волині почали ремонт дороги між селом Гірники та пунктом пропуску «Доманове»
На Волині почали ремонт дороги між селом Гірники та пунктом пропуску «Доманове»
На Волині почали ремонт дороги між селом Гірники та пунктом пропуску «Доманове»

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Теги: Велике будівництво, Волинь, ремонт, дорога
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