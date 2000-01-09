Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 7 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Новосілки: Соборна 3-9,4-14; Л.Українки 3-25,2-28; Нова 3-21,2-10; Садова 1-11,2-22.
2 ПЛ-0,4 Л-1,Л-2 КТП-114 09:00-17:00 с.Марья Воля: магазин, ФАП с. Марья Воля : вул. Нова, Ліснича 1-5,2-15.
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-394 09:00-17:00 с. Микуличі: цепква, водогін, кормоцех, ветаптека. с.Микуличі:
4 ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 від КТП-331 09:00-17:00 м. Устилуг: м-н Єкспрес, аптека №7 м. Устилуг:
вул. Шевченка,Матросова,Пархоменка Володимирська 48,49.
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:
вул. Млинова, вул. Набережна
2 КТП-112 9:00 – 15:00 с.Горішнє
вул.Лісова
3
КТП-284 15:00 – 17:00 с.Горішнє
вул.Молодіжна
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 9.00-17.00
с.Сошично
вул.Шкільна.Зарічна
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП25371 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерно
вул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськ
вул. Миру,
вул. 1-го травня,
вул. Киричука,
вул. Ветеранів,
вул. Гвардійська,
6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25450 8:30-17:00 с.Муравище - школа
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна
Михайлюк Віталій Володимирович
Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП
с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33,
вул.Робітнича,буд.1-16,
вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,
8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпункт
ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Лихач Ірина Іванівна
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківка
вул.Жовтнева, с.Ромашківка
9. 8:30-17:00 вул.Волі,89-147/непарні/,с.Тростянець
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
ПЛ-0,4кВ від ТП №221
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
с.Облапи
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №422
9:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г,ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В,ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В м.Ковель, вул..Грабовського; вул..Бойка; вул..Шептицького; вул..Шишкіна; вул..Симоненка;
3. ПЛ-10кВ. Л.97-01
(ТП-543(А);
9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон" м.Ковель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Рибінспекція
Магазин Риболов вул. Ковельська (частково)
вул. Товарова
вул. Волгоградська
вул. Миру
вул. Алмазова
вул. Г.Гуляницького(частково)
вул.Шевченка (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00 – 18:00
Магазини,
с. Хрипськ
2. 8:00 – 18:00
Магазини
с. Піща
3. 8:00 – 18:00
Магазини
с. Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-17:00
магазин с. Проходи, (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне
2. 10:00-17:00
ФОП Шкабура Степан Петрович
с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. КТП-93 Л-3 09:00- 17:00 м. Нововолинськ
вул Заводська Крайня Дружби 43-47,16
2. КТП-93 Л-4 09:00 - 17:00 м Нововолинськ
вул Заводська Зелена 34-50, 37-51 Світла34-52, 37-53
Ратнівський район
1.
КТП-17
(Т. О.) 10:00 - 13:00
07.07.21р. ФОП Левонюк Світлана Петрівна: Магазин "Берізка" с. Велимче;
Церква с. Велимче частково с. Велимче
2. КТП-19
(Т. О.) 13:20 - 17:00
частково с. Велимче
3. КТП-260
(К. Р.) 10:00 - 16:00
. Лікарня смт. Заболоття
частково смт. Заболоття вул. Стадіонна, Приозерна
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-14
(К. Р.) 10:00 - 17:00
частково с. Вужиськ
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-3 10:00-15:00 смт.Турійськ вул.Дубівська, пров.Паралельний
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-333 10:00-15:00 ТРСТ- магазин, ФОП Лівошук – магазин, Соловичівська с/р – дит.садок, клуб, СКЗ, ФАП, церква, школа, їдальня с.Обеніжи
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Новосілки: Соборна 3-9,4-14; Л.Українки 3-25,2-28; Нова 3-21,2-10; Садова 1-11,2-22.
2 ПЛ-0,4 Л-1,Л-2 КТП-114 09:00-17:00 с.Марья Воля: магазин, ФАП с. Марья Воля : вул. Нова, Ліснича 1-5,2-15.
3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-394 09:00-17:00 с. Микуличі: цепква, водогін, кормоцех, ветаптека. с.Микуличі:
4 ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 від КТП-331 09:00-17:00 м. Устилуг: м-н Єкспрес, аптека №7 м. Устилуг:
вул. Шевченка,Матросова,Пархоменка Володимирська 48,49.
Горохівський район
1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:
вул. Млинова, вул. Набережна
2 КТП-112 9:00 – 15:00 с.Горішнє
вул.Лісова
3
КТП-284 15:00 – 17:00 с.Горішнє
вул.Молодіжна
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 9.00-17.00
с.Сошично
вул.Шкільна.Зарічна
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП25371 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00
с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерно
вул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)
вул. Ставківська,
5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськ
вул. Миру,
вул. 1-го травня,
вул. Киричука,
вул. Ветеранів,
вул. Гвардійська,
6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦ
м.Ківерці
вул.Тиверців ,буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
пров. Захистників України
вул.Володимирська,
7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25450 8:30-17:00 с.Муравище - школа
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна
Михайлюк Віталій Володимирович
Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП
с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33,
вул.Робітнича,буд.1-16,
вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,
8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпункт
ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Лихач Ірина Іванівна
Свято-Успенська громада УПЦ
ФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківка
вул.Жовтнева, с.Ромашківка
9. 8:30-17:00 вул.Волі,89-147/непарні/,с.Тростянець
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
ПЛ-0,4кВ від ТП №221
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
с.Облапи
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №422
9:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г,ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В,ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Ясашний В.В м.Ковель, вул..Грабовського; вул..Бойка; вул..Шептицького; вул..Шишкіна; вул..Симоненка;
3. ПЛ-10кВ. Л.97-01
(ТП-543(А);
9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон" м.Ковель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Рибінспекція
Магазин Риболов вул. Ковельська (частково)
вул. Товарова
вул. Волгоградська
вул. Миру
вул. Алмазова
вул. Г.Гуляницького(частково)
вул.Шевченка (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00 – 18:00
Магазини,
с. Хрипськ
2. 8:00 – 18:00
Магазини
с. Піща
3. 8:00 – 18:00
Магазини
с. Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-17:00
магазин с. Проходи, (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне
2. 10:00-17:00
ФОП Шкабура Степан Петрович
с. Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. КТП-93 Л-3 09:00- 17:00 м. Нововолинськ
вул Заводська Крайня Дружби 43-47,16
2. КТП-93 Л-4 09:00 - 17:00 м Нововолинськ
вул Заводська Зелена 34-50, 37-51 Світла34-52, 37-53
Ратнівський район
1.
КТП-17
(Т. О.) 10:00 - 13:00
07.07.21р. ФОП Левонюк Світлана Петрівна: Магазин "Берізка" с. Велимче;
Церква с. Велимче частково с. Велимче
2. КТП-19
(Т. О.) 13:20 - 17:00
частково с. Велимче
3. КТП-260
(К. Р.) 10:00 - 16:00
. Лікарня смт. Заболоття
частково смт. Заболоття вул. Стадіонна, Приозерна
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-14
(К. Р.) 10:00 - 17:00
частково с. Вужиськ
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,
Садова, Молодіжна, Шевченка
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна
5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова
7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині
8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка
9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка
10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж
11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова
13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-3 10:00-15:00 смт.Турійськ вул.Дубівська, пров.Паралельний
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-333 10:00-15:00 ТРСТ- магазин, ФОП Лівошук – магазин, Соловичівська с/р – дит.садок, клуб, СКЗ, ФАП, церква, школа, їдальня с.Обеніжи
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