Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 7 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Новосілки: Соборна 3-9,4-14; Л.Українки 3-25,2-28; Нова 3-21,2-10; Садова 1-11,2-22.2 ПЛ-0,4 Л-1,Л-2 КТП-114 09:00-17:00 с.Марья Воля: магазин, ФАП с. Марья Воля : вул. Нова, Ліснича 1-5,2-15.3 ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-394 09:00-17:00 с. Микуличі: цепква, водогін, кормоцех, ветаптека. с.Микуличі:4 ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 від КТП-331 09:00-17:00 м. Устилуг: м-н Єкспрес, аптека №7 м. Устилуг:вул. Шевченка,Матросова,Пархоменка Володимирська 48,49.1 ПЛ-0.4 кВ від КТП-493 9:00 – 17:00 с. Бужани:вул. Млинова, вул. Набережна2 КТП-112 9:00 – 15:00 с.Горішнєвул.ЛісоваКТП-284 15:00 – 17:00 с.Горішнєвул.МолодіжнаВимкнень споживачів не заплановано1. 9.00-17.00с.Сошичновул.Шкільна.Зарічна1 ПЛ 0,4 кВ від КТП25371 8:30-17:00 смт.Цуманьвул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка, (непарні)3 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-64 ПЛ 0,4 кВ від КТП25317 8:30-17:00 С.Дерновул. Першотравнева, буд. (парні 14-66), (непарні 35-73,75-89)вул. Ставківська,5 ПЛ 0,4 кВ від КТП25132 8:30-17:00 с.Суськвул. Миру,вул. 1-го травня,вул. Киричука,вул. Ветеранів,вул. Гвардійська,6 ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 8:30-17:00 Св.Миколаївська громада УПЦм.Ківерцівул.Тиверців ,буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,пров. Захистників Українивул.Володимирська,7 ПЛ 0,4 кВ від КТП25450 8:30-17:00 с.Муравище - школаФОП Герасимюк Лідія ІвнівнаМихайлюк Віталій ВолодимировичРелігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КПс.Муравищевул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,вул.Центральна,буд.1-30,8 ПЛ 0,4 кВ від КТП25236 8:30-17:00 с. Ромашківка – медпунктДТГО "Львівська залізниця "ФОП Лихач Ірина ІванівнаСвято-Успенська громада УПЦФОП В"юнник Тетяна Георгіївна вул.Залізнична, с.Ромашківкавул.Жовтнева, с.Ромашківка9. 8:30-17:00 вул.Волі,89-147/непарні/,с.ТростянецьКовельський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1.ПЛ-0,4кВ від ТП №2219:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"с.Облапи2. ПЛ-0,4кВ від КТП №4229:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г,ФОП Демчук Н.МФОП Мороз Л.В,ФОП Солов"янчук О.БУКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиФОП Ясашний В.В м.Ковель, вул..Грабовського; вул..Бойка; вул..Шептицького; вул..Шишкіна; вул..Симоненка;3. ПЛ-10кВ. Л.97-01(ТП-543(А);9:00-17:00 ТзОВ "Компанія "Гелікон" м.КовельВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00РибінспекціяМагазин Риболов вул. Ковельська (частково)вул. Товаровавул. Волгоградськавул. Мирувул. Алмазовавул. Г.Гуляницького(частково)вул.Шевченка (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. 8:00 – 18:00Магазини,с. Хрипськ2. 8:00 – 18:00Магазинис. Піща3. 8:00 – 18:00Магазинис. Затишшя1. 10:00-17:00магазин с. Проходи, (частково)1. 10:00-17:00ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне2. 10:00-17:00ФОП Шкабура Степан Петровичс. Старий Чорторійськ1. КТП-93 Л-3 09:00- 17:00 м. Нововолинськвул Заводська Крайня Дружби 43-47,162. КТП-93 Л-4 09:00 - 17:00 м Нововолинськвул Заводська Зелена 34-50, 37-51 Світла34-52, 37-531.КТП-17(Т. О.) 10:00 - 13:0007.07.21р. ФОП Левонюк Світлана Петрівна: Магазин "Берізка" с. Велимче;Церква с. Велимче частково с. Велимче2. КТП-19(Т. О.) 13:20 - 17:00частково с. Велимче3. КТП-260(К. Р.) 10:00 - 16:00. Лікарня смт. Заболоттячастково смт. Заболоття вул. Стадіонна, Приозерна4. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-14(К. Р.) 10:00 - 17:00частково с. Вужиськ1 ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 с. Дмитрівка, магазин с. Дмитрівка, вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка2 ПЛ-0,4кВ ТП-36297 9:00-17:00 с.Вітоніж, церква с Вітоніж, вул.Садова, Першотравнева, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка4 ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, Ф/Г Куденчук артсвердловина с. Берегове, вул.Набережна5 ТП-36311 9:00-17:00 с. Вишеньки, магазин, школа, ФАП, клуб, церква с. Вишеньки6 ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 м. Рожище, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни м. Рожище, вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова7 ТП-36235 9:00-17:00 с. Студині, ФАП, магазин, клуб с. Студині8 ТП-36195 9:00-17:00 с. Ясенівка, школа с. Ясенівка9 ТП-36196 9:00-17:00 с. Ясенівка, ТзОВ «Лан Волинь», ТзОВ «ДС ТРЕЙД ГРУП», телятник, артсвердловина с. Ясенівка10 ТП-36240 9:00-17:00 с. Озденіж, артсвердловина с. Озденіж11 ПЛ-0,4кВ ТП-36481 9:00-17:00 м. Рожище м. Рожище, вул. Затишна, М. Бойко12 ПЛ-0,4кВ ТП-36433 9:00-17:00 с. Копачівка, крамниця с. Копачівка, вул. Садова13 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Уляники (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-3 10:00-15:00 смт.Турійськ вул.Дубівська, пров.Паралельний2 ПЛ-0,4кВКТП-333 10:00-15:00 ТРСТ- магазин, ФОП Лівошук – магазин, Соловичівська с/р – дит.садок, клуб, СКЗ, ФАП, церква, школа, їдальня с.Обеніжи