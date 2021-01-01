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Драгер «показав у небо»: у Луцьку вміст алкоголю в крові водія перевищив норму у 25 разів

Драгер «показав у небо»: у Луцьку вміст алкоголю в крові водія перевищив норму у 25 разів
Волинські правоохоронці затримали водіїв, , які керували авто у стані сп’яніння.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 6 липня, у нічну зміну волинські патрульні отримали повідомлення від заявника, який повідомив, що автомобіль Ford Ranger на вулиці Рівненській порушує ПДР, а саме заїжджає на бруківку. Тож заявник повідомив, що, ймовірно, водій перебуває у стані сп’яніння.

Патрульні зупинили вказаний автомобіль, а під час спілкування із керманичем виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

У присутності свідків, водій пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — драгер "показав у небо", що становить 5 проміле (перевищення допустимої норми у 25 разів).

Також у нічну пору доби патрульні виявили автомобіль Ford Focus, водій якого також порушив ПДР.

Під час спілкування із 29-річним кермувальником, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці події – 1,97 проміле (перевищення допустимої норми майже в 10 разів).

Згодом патрульні, які несли службу на стаціонарному посту "Цумань", що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), виявили мотоцикл LIFAN LF 250-3R, водій якого керував без мотошолома.

Під час спілкування із 17-річним керманичем патрульні встановили, що він не має посвідчення водія відповідної категорії. Окрім того, в останнього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння показав позитивний результат.

Також водія Rehault, який порушив ПДР, виявили патрульні у місті Ковелі на вулиці Незалежності.

Тут інспектори також виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння показав позитивний результат.

На усіх кермувальників, патрульні склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

Драгер «показав у небо»: у Луцьку вміст алкоголю в крові водія перевищив норму у 25 разів

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Теги: Волинь, Луцьк, п'яний водій, перевищення швидкості, патрульні
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