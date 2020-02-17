На всіх найбільших каналізаційно-насосних станціях Луцька встановили системи очищення повітря

КП «Луцькводоканал» встановило ще дві системи озонування повітря на найбільших каналізаційно-насосних станціях (КНС) №1 і №3, які розташовані в спальних районах Луцька.Раніше такими системами вже були обладнані дві КНС №2 і №5, підтвердивши успішний результат експлуатації. Адже кожна система озонування ефективно очищує повітря від викидів, що виникають внаслідок функціональної діяльності каналізаційно-насосних станцій, йдеться на сайті мерії.Таким чином всі найбільші КНС у Луцьку, які здійснюють перекачування стічних вод, захищені від шкідливих випарів та неприємних запахів, про що засвідчили відповідні заміри повітря.Робота обладнання полягає у розщепленні молекул забруднення з допомогою озону. Крім того, система працює в режимі реального часу, постійно фіксує і передає дані про стан повітря в зоні КНС. Заміри в санітарно-захисній зоні підтвердили повну відсутність будь-яких перевищень чи відхилень на КНС після впровадження систем озонування. Такий результат має величезне значення для збереження екології та безпеки повітря для людей, які мешкають неподалік від санітарних зон КНС.Нагадаємо: КП «Луцькводоканал» стало першим в Україні підприємством, яке встановило систему озонування на каналізаційно-насосній станції №2, що є однією з найбільших у Луцьку. Позитивним результатом роботи новітньої системи стало очищення повітря та усунення неприємного запаху в санітарній зоні та безпосередньо на КНС.Очищення озоном – найбільш передова і сучасна система очистки повітря в його русі. Технологію, яку запровадило підприємство у Луцьку, вже підхопив і почав реалізовувати «Київводоканал». На сьогодні такі системи починають використовувати і в комерційному сегменті, на птахокомплексах, овочевих та зерносховищах по Україні.За словами керівника підприємства «Луцькводоканал», реалізували ідею завдяки діяльності екологічного фонду, який також вдалось запровадити на підприємстві. До слова, екологічний фонд Ego2020 теж став першим серед водоканалів України такого типу.«Така система очищення повітря вже давно розроблена і використовується у світі, а для України це – новинка. І ми першими в нашій державі вирішили використати цю інновацію та переконалися – озонування дає потужний ефект, – розповів Віктор Гуменюк. – На сьогодні маємо стабільну роботу озонаторів на всіх чотирьох найбільших КНС Луцька. За своїми властивостями озон значно потужніший за хлор та інші популярні окислювачі. Озон не тільки знешкоджує віруси і бактерії, але і впливає на мікроорганізми – дріжджі, плісняву, спори. Крім того озон не залишає шкідливих продуктів, реагує на аміак, сірководень, меркаптани та на інші забруднювачі».