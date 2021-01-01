Львівська блогерка стала жертвою шахрая у BlaBlaCar

Христина Соломаха збиралася дістатися до Києва через популярну онлайн-платформу з пошуку автівки. Вона отримала від водія посилання на оплату, але той виявився шахраєм, а посилання - фішинговим, тобто підробленим під оригінальний сайт організації. У дівчини знімали кошти доти, доки вона не заблокувала свою банківську карту.



Як львівська блогерка потрапила в аферу та як не стати ошуканим у такій ситуації, - пише



Христина Соломаха - львівська блогерка, яка зібрала армію зі ста тисяч підписників в Instagram. Вона вирішила влаштувати експеримент і на місяць змінити спокійний Львів на динамічний Київ. "В Instagram запостила новину про те, хто готовий помінятися на один місяць квартирами. Знайшлася пара з собакою, які давно мріяли пожити у Львові. Вони погодилися заїхати в квартиру подруги, а ми з собачкою туди", - розповіла дівчина.



Ситуація - як з головними героїнями фільму "Відпустка за обміном". Але романтичний настрій Христини зіпсували шахраї. Річ у тім, що блогерка завжди подорожує потягами, але п'ять місяців тому в неї з’явилася ще й подруга Найкі. Саме тому дівчина зрозуміла: потрібно їхати автівкою. Вона почала шукати водія на найпопулярнішій у світі онлайн-платформі з пошуку попутників: знайшлаі він одразу скинув посилання для оплати поїздки.



З ваганнями, але Христина свої дані таки ввела: "мене переконало, що там був пасажир плюс тваринка. Я думаю, якщо вже аферисти так заморочились, то вже якісь супер аферисти. Я ввела ці дані, оплатила. Потім бачу: спочатку знімається 550 грн, а потім проходить секунда – ще раз 550, потім тисяча гривень - і далі. Я заблокувала картку і зателефонувала в службу підтримки".



Утім, історія на цьому не закінчилась: за декілька днів водій Анатолій, якому і переводила гроші Христина, написав. Мовляв, не знав, що вона блогерка, а тому "на 2000 грн не збідніє". Після цього свій номер телефону Анатолій заблокував, а онлайн-платформа з пошуку попутників на наш запит не відповіла.



Про поширений вид інтернет-шахрайства - фішинг - розповів доцент кафедри інформаційної безпеки Київського політехнічого інституту Олексій Барановський: "Це сайти, які повністю імітують банківські, медичні чи новинні. Але вони є шахрайськими і хочуть, або фінансових, або даних входу та будь-якої інформації, яка є цінна для шахраїв".



Щоб розрізнити такі посилання, потрібно бути пильними. По-перше, банк вашого обслуговування не буде просити ваші особисті дані. Крім того, слід перевірте посилання на безпеку: ввести ведіть в Інтернеті запит "перевірити посилання" - таких сервісів безліч. А ще слід уважно читати адресу посилання та звертати увагу на сертифікат сайту - замок зліва на початку адресної стрічки говорить про його безпеку.

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