Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала





Про це написала на своїй сторінці у Наталка Діденко.



"Антициклон давить і суне потужно, проте завтра циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі", - йдеться у дописі.



За словами синоптика, у денні години атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами у західних областях.



Проте у ніч на Івана дощі ймовірні лише у південній частині, східних та центральних областях. Північна частина України буде завтра без дощів.



Температура повітря у середу, 7 липня, очікується +26+33 градуси, а ось на Півдні на кілька градусів буде свіжіше, +24+28 градусів.



У Києві в ніч на Івана передбачають +18+20 градусів. Вдень 7-го липня у столиці буде сонячно і спекотно, +28+30 градусів.



Наталка Діденко також зауважила, що надалі антициклон витисне дощі з України, спека посилиться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на свято Івана Купала, 7 липня, переважитеме південний циклон та східний антициклон. Тож у деяких областях пройде дощ, а у інших буде сонячна погода.Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик"Антициклон давить і суне потужно, проте завтра циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі", - йдеться у дописі.За словами синоптика, у денні години атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами у західних областях.Проте у ніч на Івана дощі ймовірні лише у південній частині, східних та центральних областях. Північна частина України буде завтра без дощів.Температура повітря у середу, 7 липня, очікується +26+33 градуси, а ось на Півдні на кілька градусів буде свіжіше, +24+28 градусів.У Києві в ніч на Івана передбачають +18+20 градусів. Вдень 7-го липня у столиці буде сонячно і спекотно, +28+30 градусів.Наталка Діденко також зауважила, що надалі антициклон витисне дощі з України, спека посилиться.

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