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Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала

Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала
В Україні на свято Івана Купала, 7 липня, переважитеме південний циклон та східний антициклон. Тож у деяких областях пройде дощ, а у інших буде сонячна погода.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"Антициклон давить і суне потужно, проте завтра циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі", - йдеться у дописі.

За словами синоптика, у денні години атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами у західних областях.

Проте у ніч на Івана дощі ймовірні лише у південній частині, східних та центральних областях. Північна частина України буде завтра без дощів.

Температура повітря у середу, 7 липня, очікується +26+33 градуси, а ось на Півдні на кілька градусів буде свіжіше, +24+28 градусів.

У Києві в ніч на Івана передбачають +18+20 градусів. Вдень 7-го липня у столиці буде сонячно і спекотно, +28+30 градусів.

Наталка Діденко також зауважила, що надалі антициклон витисне дощі з України, спека посилиться.


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Теги: прогноз, погода, Івана Купала
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