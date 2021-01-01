Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала
Сьогодні, 12:48
В Україні на свято Івана Купала, 7 липня, переважитеме південний циклон та східний антициклон. Тож у деяких областях пройде дощ, а у інших буде сонячна погода.
Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
"Антициклон давить і суне потужно, проте завтра циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі", - йдеться у дописі.
За словами синоптика, у денні години атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами у західних областях.
Проте у ніч на Івана дощі ймовірні лише у південній частині, східних та центральних областях. Північна частина України буде завтра без дощів.
Температура повітря у середу, 7 липня, очікується +26+33 градуси, а ось на Півдні на кілька градусів буде свіжіше, +24+28 градусів.
У Києві в ніч на Івана передбачають +18+20 градусів. Вдень 7-го липня у столиці буде сонячно і спекотно, +28+30 градусів.
Наталка Діденко також зауважила, що надалі антициклон витисне дощі з України, спека посилиться.
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Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.
"Антициклон давить і суне потужно, проте завтра циклон ще опиратиметься і тому грозові дощі залишаться на Півдні України, Сході та в Центрі", - йдеться у дописі.
За словами синоптика, у денні години атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами у західних областях.
Проте у ніч на Івана дощі ймовірні лише у південній частині, східних та центральних областях. Північна частина України буде завтра без дощів.
Температура повітря у середу, 7 липня, очікується +26+33 градуси, а ось на Півдні на кілька градусів буде свіжіше, +24+28 градусів.
У Києві в ніч на Івана передбачають +18+20 градусів. Вдень 7-го липня у столиці буде сонячно і спекотно, +28+30 градусів.
Наталка Діденко також зауважила, що надалі антициклон витисне дощі з України, спека посилиться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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