Юні волиняни здобули низку медалей на Кубку світу зі спортивного універсального бою

У Коблево в період з 29 червня по 3 липня відбувся Кубок світу зі спортивного універсального бою. В змаганнях взяли участь представники 9 країн.Волинську область та місто Луцьк у складі збірної України представляли спортсмени Федерації рукопашного бою міста Луцька та Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», які до того вдало «відібралися» на цей спортивний захід на Чемпіонаті України у Вінниці, - інформує пресслужба Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.Волиняни здобули потужні результати.Так, серед спортсменів вікової категорії 16-17 роківздобув складну перемогу у першому колі над представником Азербайджану, в півфіналі – Молдови та лише у фінальному поєдинку із незначною перевагою поступився представнику Узбекистану, посівши таким чином другу сходинку п’єдесталу.Серед спортсменів вікової категорії 14-15 років надзвичайно важки поєдинки малита, яким «непогано діставалося» від своїх суперників-іноземців, але завдяки вольовим зусиллям все-таки вдавалося виборювали свої перемоги переважно в додаткових раундах та дійти до омріяних медалей Кубку Світу.Напружені сутички відбувались і серед юнаків 12-13 років, де в боротьбі у своїх вагових категоріях зуміли вибороти право зійти на п’єдестал пошанитаСеред дівчат переможницями своїх віко-вагових категорій стали лучанката ківерчанкаУ підсумку, завдяки вагомому внеску волинян у загальну скарбничку медалей, збірна України посіла 1 загальнокомандне місце на Кубку Світу зі спортивного універсального бою.