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Юні волиняни здобули низку медалей на Кубку світу зі спортивного універсального бою

Юні волиняни здобули низку медалей на Кубку світу зі спортивного універсального бою
У Коблево в період з 29 червня по 3 липня відбувся Кубок світу зі спортивного універсального бою. В змаганнях взяли участь представники 9 країн.

Волинську область та місто Луцьк у складі збірної України представляли спортсмени Федерації рукопашного бою міста Луцька та Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», які до того вдало «відібралися» на цей спортивний захід на Чемпіонаті України у Вінниці, - інформує пресслужба Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.

Волиняни здобули потужні результати.

Так, серед спортсменів вікової категорії 16-17 років Олег Щебет здобув складну перемогу у першому колі над представником Азербайджану, в півфіналі – Молдови та лише у фінальному поєдинку із незначною перевагою поступився представнику Узбекистану, посівши таким чином другу сходинку п’єдесталу.

Серед спортсменів вікової категорії 14-15 років надзвичайно важки поєдинки мали Даниїл Ярмолюк та Солонінка Максим, яким «непогано діставалося» від своїх суперників-іноземців, але завдяки вольовим зусиллям все-таки вдавалося виборювали свої перемоги переважно в додаткових раундах та дійти до омріяних медалей Кубку Світу.

Напружені сутички відбувались і серед юнаків 12-13 років, де в боротьбі у своїх вагових категоріях зуміли вибороти право зійти на п’єдестал пошани Антон Попович, Остап Михальчук та Давид Яковчук.

Серед дівчат переможницями своїх віко-вагових категорій стали лучанка Олександра Грисюк та ківерчанка Анна Галицька.

У підсумку, завдяки вагомому внеску волинян у загальну скарбничку медалей, збірна України посіла 1 загальнокомандне місце на Кубку Світу зі спортивного універсального бою.

Юні волиняни здобули низку медалей на Кубку світу зі спортивного універсального бою
Юні волиняни здобули низку медалей на Кубку світу зі спортивного універсального бою
Юні волиняни здобули низку медалей на Кубку світу зі спортивного універсального бою


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Теги: спорт, Волинь, Кубок світу
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