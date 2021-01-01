Юні волиняни здобули низку медалей на Кубку світу зі спортивного універсального бою
Сьогодні, 18:37
У Коблево в період з 29 червня по 3 липня відбувся Кубок світу зі спортивного універсального бою. В змаганнях взяли участь представники 9 країн.
Волинську область та місто Луцьк у складі збірної України представляли спортсмени Федерації рукопашного бою міста Луцька та Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», які до того вдало «відібралися» на цей спортивний захід на Чемпіонаті України у Вінниці, - інформує пресслужба Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.
Волиняни здобули потужні результати.
Так, серед спортсменів вікової категорії 16-17 років Олег Щебет здобув складну перемогу у першому колі над представником Азербайджану, в півфіналі – Молдови та лише у фінальному поєдинку із незначною перевагою поступився представнику Узбекистану, посівши таким чином другу сходинку п’єдесталу.
Серед спортсменів вікової категорії 14-15 років надзвичайно важки поєдинки мали Даниїл Ярмолюк та Солонінка Максим, яким «непогано діставалося» від своїх суперників-іноземців, але завдяки вольовим зусиллям все-таки вдавалося виборювали свої перемоги переважно в додаткових раундах та дійти до омріяних медалей Кубку Світу.
Напружені сутички відбувались і серед юнаків 12-13 років, де в боротьбі у своїх вагових категоріях зуміли вибороти право зійти на п’єдестал пошани Антон Попович, Остап Михальчук та Давид Яковчук.
Серед дівчат переможницями своїх віко-вагових категорій стали лучанка Олександра Грисюк та ківерчанка Анна Галицька.
У підсумку, завдяки вагомому внеску волинян у загальну скарбничку медалей, збірна України посіла 1 загальнокомандне місце на Кубку Світу зі спортивного універсального бою.
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Волинську область та місто Луцьк у складі збірної України представляли спортсмени Федерації рукопашного бою міста Луцька та Волинського обласного спортивного клубу «Магістр», які до того вдало «відібралися» на цей спортивний захід на Чемпіонаті України у Вінниці, - інформує пресслужба Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради.
Волиняни здобули потужні результати.
Так, серед спортсменів вікової категорії 16-17 років Олег Щебет здобув складну перемогу у першому колі над представником Азербайджану, в півфіналі – Молдови та лише у фінальному поєдинку із незначною перевагою поступився представнику Узбекистану, посівши таким чином другу сходинку п’єдесталу.
Серед спортсменів вікової категорії 14-15 років надзвичайно важки поєдинки мали Даниїл Ярмолюк та Солонінка Максим, яким «непогано діставалося» від своїх суперників-іноземців, але завдяки вольовим зусиллям все-таки вдавалося виборювали свої перемоги переважно в додаткових раундах та дійти до омріяних медалей Кубку Світу.
Напружені сутички відбувались і серед юнаків 12-13 років, де в боротьбі у своїх вагових категоріях зуміли вибороти право зійти на п’єдестал пошани Антон Попович, Остап Михальчук та Давид Яковчук.
Серед дівчат переможницями своїх віко-вагових категорій стали лучанка Олександра Грисюк та ківерчанка Анна Галицька.
У підсумку, завдяки вагомому внеску волинян у загальну скарбничку медалей, збірна України посіла 1 загальнокомандне місце на Кубку Світу зі спортивного універсального бою.
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