На Волині відкрили пам'ятник полководцю Івану Богуну. ФОТО
Сьогодні, 19:42
У селі Смолява Берестечківської громади відбулося урочисте відкриття та освячення меморіального знаку на честь видатного українського полководця Івана Богуна, соратника Гетьмана Богдана Хмельницького в пам’ять про його героїчну участь у Берестецькій битві1651 року.
Ініціатива створення меморіального знаку належить уродженцю Смоляви, фермеру Анатолію Маслічуку, який спільно зі своїми товаришами, зокрема скульптором Іваном Хом'яком, зуміли втілити задум в життя, - йдеться на сайті Луцької райради.
На святкову історичну подію з’їхалися посадовці Луцького району, представники громад, помічник народного депутата Вячеслава Рубльова Юрій Харченко та духовенство.
«Символічно, що саме у дні битви під Берестечком відбувається відкриття меморіального знаку Івану Богуну. Передаю вітання від голови Луцької районної ради Олександра Омельчука.
Особисто знайома із Анатолієм Маслічуком та його родиною, знаю їх як трудівників, які самі працюють на своїй землі та допомагають іншим, а також багато уваги зосереджують на історії нашого краю, а відкриття меморіального знаку є яскравим підтвердженням цього», - сказала у вітальному слові радниця голови райради Віра Баландіна.
На пам'ятнику зображені полководець Іван Богун верхи на коні, його шабля, скіпетр, герб, кобза та карта-схема відходу війська з-під Берестечка 10-17 липня 1651 року.
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Ініціатива створення меморіального знаку належить уродженцю Смоляви, фермеру Анатолію Маслічуку, який спільно зі своїми товаришами, зокрема скульптором Іваном Хом'яком, зуміли втілити задум в життя, - йдеться на сайті Луцької райради.
На святкову історичну подію з’їхалися посадовці Луцького району, представники громад, помічник народного депутата Вячеслава Рубльова Юрій Харченко та духовенство.
«Символічно, що саме у дні битви під Берестечком відбувається відкриття меморіального знаку Івану Богуну. Передаю вітання від голови Луцької районної ради Олександра Омельчука.
Особисто знайома із Анатолієм Маслічуком та його родиною, знаю їх як трудівників, які самі працюють на своїй землі та допомагають іншим, а також багато уваги зосереджують на історії нашого краю, а відкриття меморіального знаку є яскравим підтвердженням цього», - сказала у вітальному слові радниця голови райради Віра Баландіна.
На пам'ятнику зображені полководець Іван Богун верхи на коні, його шабля, скіпетр, герб, кобза та карта-схема відходу війська з-під Берестечка 10-17 липня 1651 року.
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