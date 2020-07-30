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У Тернополі 8-річну дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками

У Тернополі 8-річну дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками
У Тернополі на вулиці Руській 8-річну дівчинку вдарив електричним струмом автомат з іграшками. Від удару дитину відкинуло на асфальт. На місце події "швидку" до дитини викликали перехожі, які стали очевидцями інциденту.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстренної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус, - пише ТСН.

"Неординарний випадок трапився 5 липня на вул. Руській, куди о 18:39 виїжджали бригада швидкої. Медики оперативно надавали допомогу 8-річній пацієнтці. Дівчинка підійшла до автомата з іграшками на зупинці й доторкнулася до нього рукою. Наслідки були несподівані: дитину раптово вдарило електричним струмом й відкинуло на асфальт…", - йдеться у повідомленн.

Ймовірно, автомат з іграшками, з вибитим склом, був несправним. Наразі відповідні служби забрали його на експертизу.

Внаслідок ураження електрострумом дитина отримала термічний опік правої долоні. Після терміново наданої медичної допомоги потерпілу дівчинку шпиталізували до обласної дитячої лікарні.

Нагадаємо, 5 липня на Волині від удару електричного струму загинув 8-річний хлопчик. Дитина зачепилася за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка.

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Теги: автомат з іграшками, струм, дитина, Тернопіль
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