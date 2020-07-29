Недотримання дистанції та перевищення швидкості: назвали основні причини аварій з потерпілими на Волині

238 ДТП із травмованими трапилося за січень-червень 2021 року на Волині, що на 34 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.Про це інформує патрульна поліція області у фейсбуці.Загалом на вулично-дорожній мережі області за січень-червень трапилося 1490 дорожньо-транспортних пригод, що на 8 % більше аналогічного періоду минулого року.На жаль, на дорогах області загинули 25 людей (що на 50 % менше, ніж за аналогічний період 2020 року), а 283 — травмувалася (зменшення на 34 % у порівнянні з 2020 роком).Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за шість місяців є:наїзд на пішохода (27 %),зіткнення (37 %),наїзд на перешкоду (11 %).перекидання транспортних засобів (11 %),наїзд на велосипедиста (8 %).Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:порушення правил маневрування — 422 автопригоди або 28 % від усіх ДТП,перевищення безпечної швидкості руху — 472 ДТП (32 %),недодержання дистанції — 288 ДТП (19 %),порушення правил проїзду перехресть — 98 ДТП (7 %),керування транспортним засобом у нетверезому стані — 30 ДТП (2 %).Із початку року до червня на території Волинській області зареєстрували 30 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 3 ДТП - з постраждалими, в яких 4 особи травмувалися.Статистика щодо ДТП за участю дітей: із початку року до червня трапилося 53 ДТП за участю дітей, з них — 40 ДТП з травмованими, в яких 7 дітей загинуло та 40 дітей травмувалися.