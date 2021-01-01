На Волині судили жінку, яка крала джинси у магазині





Про це йдеться у вироку суду від 29 червня, -пише



Обвинувачена 23 травня, близько 15:00, перебуваючи у приміщенні рожищенського магазину «Лотос», з торгових прилавків, таємно взяла четверо жіночих штанів-джинсів та одні чоловічі, які сховала у свою сумку.



Після чого жінка, не маючи наміру оплачувати товар, попрямувала до виходу з магазину, однак її викрила працівниця магазину та спробувала затримати. Обвинувачена вибігла з магазину та залишила місце скоєння злочину з викраденим майном.



Вказаними діями жінка спричинила підприємцю майнової шкоди на загальну суму 1826,33 гривні.



Згодом потерпіла та обвинувачена уклали угоду про примирення, за умовами якої підсудна відшкодувала матеріальну шкоду.



Суд ухвалив угоду про примирення затвердити, визнати жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у виді 120 годин громадських робіт. Також вона сплатить на користь держави процесуальні витрати за проведення товарознавчої експертизи в розмірі 1029 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За крадіжку з магазину судили уродженку села Поповичі Ковельського району.Про це йдеться у вироку суду від 29 червня, -пише Район.Рожище. Обвинувачена 23 травня, близько 15:00, перебуваючи у приміщенні рожищенського магазину «Лотос», з торгових прилавків, таємно взяла четверо жіночих штанів-джинсів та одні чоловічі, які сховала у свою сумку.Після чого жінка, не маючи наміру оплачувати товар, попрямувала до виходу з магазину, однак її викрила працівниця магазину та спробувала затримати. Обвинувачена вибігла з магазину та залишила місце скоєння злочину з викраденим майном.Вказаними діями жінка спричинила підприємцю майнової шкоди на загальну суму 1826,33 гривні.Згодом потерпіла та обвинувачена уклали угоду про примирення, за умовами якої підсудна відшкодувала матеріальну шкоду.Суд ухвалив угоду про примирення затвердити, визнати жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у виді 120 годин громадських робіт. Також вона сплатить на користь держави процесуальні витрати за проведення товарознавчої експертизи в розмірі 1029 гривень.

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