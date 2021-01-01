На Гряді нацгвардійці затримали агресивного молодика

За два тижні на території Шацьких озер зафіксували 53 адміністративних правопорушення та злочин.Про це інформує Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк на своїй сторінці у фейсбуці.Загалом правопорушення стосувалися розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, куріння у невстановлених місцях, також неодноразово від громадян надходили скарги на гучну музику в закладах відпочинку Світязя у нічну пору.Окрім того, в урочищі Гряда був зафіксований випадок хуліганства.22-річний лучанин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, потрапив на одну з баз відпочинку. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався у бік відпочиваючих, погрожував їм та відмовлявся покинути територію бази. За фактом хуліганських дій поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України.Зауважують, що до кінця курортного сезону луцькі гвардійці спільно з поліцейськими забезпечуватимуть охорону громадського порядку в місцях масового відпочинку громадян на Шацьких озерах. Зокрема, на прибережних територіях сіл Світязь, Мельники та урочища Гряда.