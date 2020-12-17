Робили закладки та повідомляли про них через телеграм: на Волині виявили наркоторговців





Про це



Наразі встановили особи чотирьох зловмисників, які розкладали небезпечні речовини в с. Прилуцьке, а також на території с. Світязь, смт. Шацьк, м. Любомль та Ковель. Аби повідомляти потенційним покупцям про сховані закладки, вони використовували телеграм-канал.



Виявили розповсюджувачів наркотиків ще кілька днів тому співробітники кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції. В мікроавтобусі одного з фігурантів, який зупинили поліцейські, тоді знайшли і вилучили полімерні пакети з речовиною PVP, три скляні колби з нашарування чорного кольору, чотири медичні шприци з нашаруванням синього кольору, три електронні ваги, полімерний пакет з речовиною рослинного походження зовні схожою на канабіс вагою близько 10 грамів тощо.



Відомості за цим фактом належним чином зареєстрували.



Згодом, провівши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що особи причетні до розповсюдження закладок на території області. Це підтвердили і відомості з вилучених мобільних телефонів фігурантів. Нині відомо про більш, ніж 300 місць закладок небезпечних речовин. Більше 230 закладок працівники Ковельського РУП та управління боротьби з наркозлочинністю вже вилучили. Наразі проводяться подальші заходи щодо встановлення усіх можливих місць закладок наркотичних речовин.



Кримінальне провадження відкрили за ст. 307 КК України: йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.



Поліцейські встановлюють усіх причетних до розповсюдження наркотиків.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські припинили ще один канал розповсюдження наркотиків шляхом закладок на Волині.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Наразі встановили особи чотирьох зловмисників, які розкладали небезпечні речовини в с. Прилуцьке, а також на території с. Світязь, смт. Шацьк, м. Любомль та Ковель. Аби повідомляти потенційним покупцям про сховані закладки, вони використовували телеграм-канал.Виявили розповсюджувачів наркотиків ще кілька днів тому співробітники кримінальної поліції Ковельського районного управління поліції. В мікроавтобусі одного з фігурантів, який зупинили поліцейські, тоді знайшли і вилучили полімерні пакети з речовиною PVP, три скляні колби з нашарування чорного кольору, чотири медичні шприци з нашаруванням синього кольору, три електронні ваги, полімерний пакет з речовиною рослинного походження зовні схожою на канабіс вагою близько 10 грамів тощо.Відомості за цим фактом належним чином зареєстрували.Згодом, провівши ряд оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили, що особи причетні до розповсюдження закладок на території області. Це підтвердили і відомості з вилучених мобільних телефонів фігурантів. Нині відомо про більш, ніж 300 місць закладок небезпечних речовин. Більше 230 закладок працівники Ковельського РУП та управління боротьби з наркозлочинністю вже вилучили. Наразі проводяться подальші заходи щодо встановлення усіх можливих місць закладок наркотичних речовин.Кримінальне провадження відкрили за ст. 307 КК України: йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.Поліцейські встановлюють усіх причетних до розповсюдження наркотиків.

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