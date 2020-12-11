У місті на Волині безкоштовно перевірятимуть на гепатит, ВІЛ, визначатимуть рівень цукру і холестерину
Сьогодні, 15:35
У неділю, 11 липня, з 10 год до 14 год у Нововолинську відбудеться "Ярмарок здоров'я".
Про це інформує Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги у фейсбуці.
Медичний захід організують на майдані Незалежності (біля пам'ятника Т.Г.Шевченку).
Усім охочим безкоштовно проведуть:
- вимірювання артеріального тиску;
- визначення рівня сатурації ( насичення крові киснем) ;
- визначення рівня цукру крові;
- визначення рівня холестерину;
- швидкі тести на гепатити, ВІЛ.
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Про це інформує Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги у фейсбуці.
Медичний захід організують на майдані Незалежності (біля пам'ятника Т.Г.Шевченку).
Усім охочим безкоштовно проведуть:
- вимірювання артеріального тиску;
- визначення рівня сатурації ( насичення крові киснем) ;
- визначення рівня цукру крові;
- визначення рівня холестерину;
- швидкі тести на гепатити, ВІЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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