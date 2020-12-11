У місті на Волині безкоштовно перевірятимуть на гепатит, ВІЛ, визначатимуть рівень цукру і холестерину





Про це інформує Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги у фейсбуці.



Медичний захід організують на майдані Незалежності (біля пам'ятника Т.Г.Шевченку).



Усім охочим безкоштовно проведуть:

- вимірювання артеріального тиску;

- визначення рівня сатурації ( насичення крові киснем) ;

- визначення рівня цукру крові;

- визначення рівня холестерину;

- швидкі тести на гепатити, ВІЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 11 липня, з 10 год до 14 год у Нововолинську відбудеться "Ярмарок здоров'я".Про це інформує Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги у фейсбуці.Медичний захід організують на майдані Незалежності (біля пам'ятника Т.Г.Шевченку).Усім охочим безкоштовно проведуть:- вимірювання артеріального тиску;- визначення рівня сатурації ( насичення крові киснем) ;- визначення рівня цукру крові;- визначення рівня холестерину;- швидкі тести на гепатити, ВІЛ.

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