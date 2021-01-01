Двійнята з Волині склали ЗНО з трьох предметів на найвищі бали. ВІДЕО

Олена та Андрій Костюки.



Вони обоє – випускники Волинського наукового ліцею-інтернату, - пише



Дівчина склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови та української мови і літератури Олена теж набрала високий бал — 197.



Випускниця розповідає, що математика їй завжди давалась легко, англійською займається давно, а ось до української мови та літератури поглиблено готувалась впродовж останнього року, перед ЗНО.



Її брат Андрій максимальну кількість балів набрав з географії. До цього іспиту готувався самостійно. Хлопець високі бали має й з інших дисциплін: англійську написав на 197, математику на - 198.



Як розповіла вчителька математики Анастасія Букаревич, вона очікувала таких результатів від своїх учнів: "Після ЗНО вони увечері зателефонували, то Андрій відразу знайшов помилку свою знав. В Оленки ми сподівалися, що буде 200".



У школі, розповідають випускники, сиділи за однією партою. Списувати один одному не давали, - каже Андрій. Обоє планують навчатися в одному зі столичних вишів. Андрій обрав юридичний факультет, Олена хоче стати психологом.



Поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій — спортом.



Двійнята хочуть залишитися в Україні. "Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей та показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом добувати нашу державу", — каже Андрій Костюк.



Нагадаємо, після завершення основної сесії ЗНО 19 волинських випускників







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 600 балів з ЗНО на двох – такі максимальні результати зовнішнього незалежного оцінювання отримали двійнята з ЛуцькатаВони обоє – випускники Волинського наукового ліцею-інтернату, - пише Суспільне Дівчина склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови та української мови і літератури Олена теж набрала високий бал — 197.Випускниця розповідає, що математика їй завжди давалась легко, англійською займається давно, а ось до української мови та літератури поглиблено готувалась впродовж останнього року, перед ЗНО.Її брат Андрій максимальну кількість балів набрав з географії. До цього іспиту готувався самостійно. Хлопець високі бали має й з інших дисциплін: англійську написав на 197, математику на - 198.Як розповіла вчителька математики, вона очікувала таких результатів від своїх учнів: "Після ЗНО вони увечері зателефонували, то Андрій відразу знайшов помилку свою знав. В Оленки ми сподівалися, що буде 200".У школі, розповідають випускники, сиділи за однією партою. Списувати один одному не давали, - каже Андрій. Обоє планують навчатися в одному зі столичних вишів. Андрій обрав юридичний факультет, Олена хоче стати психологом.Поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій — спортом.Двійнята хочуть залишитися в Україні. "Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей та показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом добувати нашу державу", — каже Андрій Костюк.Нагадаємо, після завершення основної сесії ЗНО 19 волинських випускників склали іспит на 200 балів . Це більше ніж було в усі попередні роки. Після розгляду апеляційних скарг та додаткової сесії кількість двохсотбальників може змінитися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію