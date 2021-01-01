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Двійнята з Волині склали ЗНО з трьох предметів на найвищі бали. ВІДЕО

Двійнята з Волині склали ЗНО з трьох предметів на найвищі бали. ВІДЕО
600 балів з ЗНО на двох – такі максимальні результати зовнішнього незалежного оцінювання отримали двійнята з Луцька Олена та Андрій Костюки.

Вони обоє – випускники Волинського наукового ліцею-інтернату, - пише Суспільне.

Дівчина склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови та української мови і літератури Олена теж набрала високий бал — 197.

Випускниця розповідає, що математика їй завжди давалась легко, англійською займається давно, а ось до української мови та літератури поглиблено готувалась впродовж останнього року, перед ЗНО.
Двійнята з Волині склали ЗНО з трьох предметів на найвищі бали. ВІДЕО

Її брат Андрій максимальну кількість балів набрав з географії. До цього іспиту готувався самостійно. Хлопець високі бали має й з інших дисциплін: англійську написав на 197, математику на - 198.

Як розповіла вчителька математики Анастасія Букаревич, вона очікувала таких результатів від своїх учнів: "Після ЗНО вони увечері зателефонували, то Андрій відразу знайшов помилку свою знав. В Оленки ми сподівалися, що буде 200".

У школі, розповідають випускники, сиділи за однією партою. Списувати один одному не давали, - каже Андрій. Обоє планують навчатися в одному зі столичних вишів. Андрій обрав юридичний факультет, Олена хоче стати психологом.

Поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій — спортом.

Двійнята хочуть залишитися в Україні. "Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей та показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом добувати нашу державу", — каже Андрій Костюк.

Нагадаємо, після завершення основної сесії ЗНО 19 волинських випускників склали іспит на 200 балів. Це більше ніж було в усі попередні роки. Після розгляду апеляційних скарг та додаткової сесії кількість двохсотбальників може змінитися.



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Теги: двійнята, Волинь, ЗНО, найвищі бали
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