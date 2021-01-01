Двійнята з Волині склали ЗНО з трьох предметів на найвищі бали. ВІДЕО
Сьогодні, 15:49
600 балів з ЗНО на двох – такі максимальні результати зовнішнього незалежного оцінювання отримали двійнята з Луцька Олена та Андрій Костюки.
Вони обоє – випускники Волинського наукового ліцею-інтернату, - пише Суспільне.
Дівчина склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови та української мови і літератури Олена теж набрала високий бал — 197.
Випускниця розповідає, що математика їй завжди давалась легко, англійською займається давно, а ось до української мови та літератури поглиблено готувалась впродовж останнього року, перед ЗНО.
Її брат Андрій максимальну кількість балів набрав з географії. До цього іспиту готувався самостійно. Хлопець високі бали має й з інших дисциплін: англійську написав на 197, математику на - 198.
Як розповіла вчителька математики Анастасія Букаревич, вона очікувала таких результатів від своїх учнів: "Після ЗНО вони увечері зателефонували, то Андрій відразу знайшов помилку свою знав. В Оленки ми сподівалися, що буде 200".
У школі, розповідають випускники, сиділи за однією партою. Списувати один одному не давали, - каже Андрій. Обоє планують навчатися в одному зі столичних вишів. Андрій обрав юридичний факультет, Олена хоче стати психологом.
Поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій — спортом.
Двійнята хочуть залишитися в Україні. "Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей та показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом добувати нашу державу", — каже Андрій Костюк.
Нагадаємо, після завершення основної сесії ЗНО 19 волинських випускників склали іспит на 200 балів. Це більше ніж було в усі попередні роки. Після розгляду апеляційних скарг та додаткової сесії кількість двохсотбальників може змінитися.
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Вони обоє – випускники Волинського наукового ліцею-інтернату, - пише Суспільне.
Дівчина склала тести з математики та біології на 200 балів. З англійської мови та української мови і літератури Олена теж набрала високий бал — 197.
Випускниця розповідає, що математика їй завжди давалась легко, англійською займається давно, а ось до української мови та літератури поглиблено готувалась впродовж останнього року, перед ЗНО.
Її брат Андрій максимальну кількість балів набрав з географії. До цього іспиту готувався самостійно. Хлопець високі бали має й з інших дисциплін: англійську написав на 197, математику на - 198.
Як розповіла вчителька математики Анастасія Букаревич, вона очікувала таких результатів від своїх учнів: "Після ЗНО вони увечері зателефонували, то Андрій відразу знайшов помилку свою знав. В Оленки ми сподівалися, що буде 200".
У школі, розповідають випускники, сиділи за однією партою. Списувати один одному не давали, - каже Андрій. Обоє планують навчатися в одному зі столичних вишів. Андрій обрав юридичний факультет, Олена хоче стати психологом.
Поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій — спортом.
Двійнята хочуть залишитися в Україні. "Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей та показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом добувати нашу державу", — каже Андрій Костюк.
Нагадаємо, після завершення основної сесії ЗНО 19 волинських випускників склали іспит на 200 балів. Це більше ніж було в усі попередні роки. Після розгляду апеляційних скарг та додаткової сесії кількість двохсотбальників може змінитися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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