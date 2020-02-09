Єдині в Україні: як лікарі на Волині силами благодійників запобігають смерті від раку. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 16:31
Луцька благодійна організація «Фонд боротьби з раком» – єдина в Україні, що системно займається раннім виявленням раку серед дорослих. Благодійники влаштували вже 20 виїзних обстежень на рак шкіри та рак шийки матки у селах Волині.
Висококваліфіковані лікарі онкоцентру, шкірно-венерологічного диспансеру та інших медичних закладів щотижня їдуть навіть у найглибші села Волині, аби обстежити на ці страшні патології місцевих жителів.
До слова, для селян такі обстеження абсолютно безкоштовні. Оглядові набори, доїзд та працю медиків оплачують благодійники.
Про результати таких виїздів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла керівниця «Фонду боротьби з раком» Марія Адамчук-Коротицька.
За її словами, здійснили 17 виїздів у села Волині задля обстеження на рак шийки матки, у результаті чого оглянули 615 жінок. Під час виїздів у шести жінок виявили рак, у багатьох – передракові патології.
Щодо раку шкіри, то на цю недугу обстежували під час виїздів тричі. Загалом оглянули 167 людей. Онкологічних патологій, на щастя, не виявили.
Марія Адамчук-Коротицька наголошує, що найчастіше люди потрапляють до онкологів вже із хворобою у занедбаному стані, тоді, коли людину важко, а часто й неможливо врятувати. Оскільки державна діяльність у напрямку раннього виявлення раку майже зведена до нуля, «Фонд боротьби з раком» вирішив спрямувати у цю роботу максимум зусиль.
«Наступні місяці ми плануємо максимально охопити віддалені села колишнього Старовижівського та Ратнівського районів області скринінгом на рак шийки матки та рак шкіри. Хочемо зробити 10 виїздів», – розповідає керівниця організації.
За її словами, орієнтовна вартість одного виїзду (щоб оглянути 60-70 жінок на рак шийки матки) – 4500 грн. Йдеться про закупівлю гінекологічних наборів, оплату медика та пальне. Тож організація буде вдячна за фінансову підтримку потрібної для усієї області справи.
Реквізити:
ПриватБанк:
поточний рахунок - UA903034400000026009055546376,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 43771114
Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".
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Висококваліфіковані лікарі онкоцентру, шкірно-венерологічного диспансеру та інших медичних закладів щотижня їдуть навіть у найглибші села Волині, аби обстежити на ці страшні патології місцевих жителів.
До слова, для селян такі обстеження абсолютно безкоштовні. Оглядові набори, доїзд та працю медиків оплачують благодійники.
Про результати таких виїздів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла керівниця «Фонду боротьби з раком» Марія Адамчук-Коротицька.
За її словами, здійснили 17 виїздів у села Волині задля обстеження на рак шийки матки, у результаті чого оглянули 615 жінок. Під час виїздів у шести жінок виявили рак, у багатьох – передракові патології.
Щодо раку шкіри, то на цю недугу обстежували під час виїздів тричі. Загалом оглянули 167 людей. Онкологічних патологій, на щастя, не виявили.
Марія Адамчук-Коротицька наголошує, що найчастіше люди потрапляють до онкологів вже із хворобою у занедбаному стані, тоді, коли людину важко, а часто й неможливо врятувати. Оскільки державна діяльність у напрямку раннього виявлення раку майже зведена до нуля, «Фонд боротьби з раком» вирішив спрямувати у цю роботу максимум зусиль.
«Наступні місяці ми плануємо максимально охопити віддалені села колишнього Старовижівського та Ратнівського районів області скринінгом на рак шийки матки та рак шкіри. Хочемо зробити 10 виїздів», – розповідає керівниця організації.
За її словами, орієнтовна вартість одного виїзду (щоб оглянути 60-70 жінок на рак шийки матки) – 4500 грн. Йдеться про закупівлю гінекологічних наборів, оплату медика та пальне. Тож організація буде вдячна за фінансову підтримку потрібної для усієї області справи.
Реквізити:
ПриватБанк:
поточний рахунок - UA903034400000026009055546376,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 43771114
Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".
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