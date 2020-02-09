Єдині в Україні: як лікарі на Волині силами благодійників запобігають смерті від раку. РЕЗУЛЬТАТИ

Луцька благодійна організація– єдина в Україні, що системно займається раннім виявленням раку серед дорослих. Благодійники влаштували вже 20 виїзних обстежень на рак шкіри та рак шийки матки у селах Волині.Висококваліфіковані лікарі онкоцентру, шкірно-венерологічного диспансеру та інших медичних закладів щотижня їдуть навіть у найглибші села Волині, аби обстежити на ці страшні патології місцевих жителів.До слова, для селян такі обстеження абсолютно безкоштовні. Оглядові набори, доїзд та працю медиків оплачують благодійники.Про результати таких виїздів у коментарірозповіла керівниця «Фонду боротьби з раком»За її словами, здійснили 17 виїздів у села Волині задля обстеження на рак шийки матки, у результаті чого оглянули 615 жінок. Під час виїздів у шести жінок виявили рак, у багатьох – передракові патології.Щодо раку шкіри, то на цю недугу обстежували під час виїздів тричі. Загалом оглянули 167 людей. Онкологічних патологій, на щастя, не виявили.Марія Адамчук-Коротицька наголошує, що найчастіше люди потрапляють до онкологів вже із хворобою у занедбаному стані, тоді, коли людину важко, а часто й неможливо врятувати. Оскільки державна діяльність у напрямку раннього виявлення раку майже зведена до нуля, «Фонд боротьби з раком» вирішив спрямувати у цю роботу максимум зусиль.«Наступні місяці ми плануємо максимально охопити віддалені села колишнього Старовижівського та Ратнівського районів області скринінгом на рак шийки матки та рак шкіри. Хочемо зробити 10 виїздів», – розповідає керівниця організації.За її словами, орієнтовна вартість одного виїзду (щоб оглянути 60-70 жінок на рак шийки матки) – 4500 грн. Йдеться про закупівлю гінекологічних наборів, оплату медика та пальне. Тож організація буде вдячна за фінансову підтримку потрібної для усієї області справи.