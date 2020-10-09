Медики розповіли про стан 9-річного хлопчика, який травмувався в аварії на Соборності у Луцьку





Про це розповів Ігор Дородних.



Дитину перевели з реанімації у хірургічне відділення.



Зі слів Ігоря Дородних, після обстеження у дитини діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, зокрема, струс головного мозку, множинні забійні рани волосистої частини голови та вушної раковини, закриту травму грудної клітки, забій легень та множинні переломи ребер, забій черевної порожнини, а саме підшлункової залози.



Щодо водія BMW, який 5 липня в'їхав у Volkswagen, то йому наразі не оголосили про підозру у вчиненні ДТП, – розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич. Обставини аварії та відео з камер спостереження нині вивчають слідчі, в обох водіїв взяли аналіз крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Результати в поліції обіцяють оприлюднити орієнтовно через п'ять днів.



Зі слів Марини Балдич, за фактом ДТП правоохоронці внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ, йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинили потерпілому тілесні ушкодження.



Нагадаємо, аварія трапилася 5 липня, на проспекті Соборності у Луцьку. 29-річний водій BMW на швидкості влетів у Volkswagen, в якому перебував 9-річний хлопчик з батьком. Зі слів свідків, водій BMW значно перевищив швидкість та проїхав на червоний сигнал світлофору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан дев'ятирічного хлопчика, який 5 липня травмувався в автопригоді на Соборності у Луцьку , стабілізувався.Про це розповів Суспільному медичний директор обласної дитячої лікарніДитину перевели з реанімації у хірургічне відділення.Зі слів Ігоря Дородних, після обстеження у дитини діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, зокрема, струс головного мозку, множинні забійні рани волосистої частини голови та вушної раковини, закриту травму грудної клітки, забій легень та множинні переломи ребер, забій черевної порожнини, а саме підшлункової залози.Щодо водія BMW, який 5 липня в'їхав у Volkswagen, то йому наразі не оголосили про підозру у вчиненні ДТП, – розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції області. Обставини аварії та відео з камер спостереження нині вивчають слідчі, в обох водіїв взяли аналіз крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Результати в поліції обіцяють оприлюднити орієнтовно через п'ять днів.Зі слів Марини Балдич, за фактом ДТП правоохоронці внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ, йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинили потерпілому тілесні ушкодження.Нагадаємо, аварія трапилася 5 липня, на проспекті Соборності у Луцьку. 29-річний водій BMW на швидкості влетів у Volkswagen, в якому перебував 9-річний хлопчик з батьком. Зі слів свідків, водій BMW значно перевищив швидкість та проїхав на червоний сигнал світлофору.

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