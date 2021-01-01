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«Волинь» зіграє два спаринги в один день

«Волинь» зіграє два спаринги в один день
У футболістів луцької «Волині» триває підготовка до нового сезону. В рамках підготовки команда зіграє два матчі в один день.

Про це йдеться на офіційному сайті "Волині".

У четвер, 8 липня, «Волинь» проведе одразу два контрольні матчі. Об 11:00 на стадіоні «Підшипник» підопічні Альберта Шахова зіграють проти команди чемпіонату Волині – ФК «Забороль». А вже о 16:00 на стадіоні «Авангард» «Хрестоносці» зіграють раніше заплановану гру проти новачків Першої ліги чемпіонату України – хмельницького «Поділля».

Нагадаємо, що до цього «Волинь» уже провела два спаринги проти прем’єрлігових суперників – рівненського «Вереса» (0:

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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