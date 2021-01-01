У Чернігівській області 12-річна дівчина чекає дитину від 17-річного хлопця. ВІДЕО





Наталія наразі на 6 місяці вагітності. Проживає разом з батьком майбутньої дитини, - пише



«Я сиділа в хаті, каже Наталія, вийшла на вулицю на лавочку в Інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку засоромилась, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому», - каже дівчина.



«Її батьки пішли іншу хату протоплювати. Залишилися ми в одній хаті. Дід із бабою в одній кімнаті спали, ми – в іншій, але на різних ліжках. Якось це сталося, що я приліг до неї... Я мріяв стати батьком у 20 років, а вийшло – у 18», – прокоментував Сергій.



Матір дівчинки Людмила розповіла, що знала про ці стосунки.



Хотіла все зупинити, але вона мені сказала: «Мамо, якщо Сергій піде, я собі щось зроблю. Мені ризикувати життям дитини?»



Взимку Наталії часто ставало зле, у школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Родина вирішила переїхати в інше село – у Дроздівку. Наталія стала на облік до гінеколога. До Сергія приїхала поліція, розповідає речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.



За її словами, 14 квітня 2021 року до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом неповнолітня вагітна дівчина. Слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.



Про покарання за секс з неповнолітньою Сергій каже, не знав. Родина Наталії кілька років перебуває на обліку у соцслужб. З дівчиною спілкувався психолог, каже директорка Центру соціальних служб Куликівської селищної ради Лариса Карцева.



«Висновки психолога, що мама недостатньо приділяла уваги доньці. Як бачимо, мама сама вела такий спосіб життя, тому дитина була поза увагою. Мама сама не очікувала, що таке трапиться. Зараз ми відвідуємо дану родину. Питання про вилучення дітей розглядалося», – каже Лариса Карцева.



Пологи у підлітковому віці не рідкість, каже головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь Гусак. Торік тут народжувала 13-річна дівчина. Породіль віком від 14 до 17 років було 19. Цьогоріч народили 12 неповнолітніх дівчат. Певні ризики пологів у підлітковому віці є, каже головний лікар.



«Одна справа, коли органи ці повністю зрілі, а коли вони ще інфантильні, ще статево не дозрілі. Зовсім інший склад тканин, колагену нема, не розтягуються тканини. Приходиться часом частіше робити кесарів розтин».



Виховувати дитину Наталя планує разом із Сергієм. Хочуть одружитися і купити будинок та жити окремо від батьків.



Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дроздівці Чернігіівської області семикласниця чекає дитину від 17-річного хлопця.Наталія наразі на 6 місяці вагітності. Проживає разом з батьком майбутньої дитини, - пише Суспільне. «Я сиділа в хаті, каже Наталія, вийшла на вулицю на лавочку в Інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку засоромилась, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому», - каже дівчина.«Її батьки пішли іншу хату протоплювати. Залишилися ми в одній хаті. Дід із бабою в одній кімнаті спали, ми – в іншій, але на різних ліжках. Якось це сталося, що я приліг до неї... Я мріяв стати батьком у 20 років, а вийшло – у 18», – прокоментував Сергій.Матір дівчинки Людмила розповіла, що знала про ці стосунки.Хотіла все зупинити, але вона мені сказала: «Мамо, якщо Сергій піде, я собі щось зроблю. Мені ризикувати життям дитини?»Взимку Наталії часто ставало зле, у школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Родина вирішила переїхати в інше село – у Дроздівку. Наталія стала на облік до гінеколога. До Сергія приїхала поліція, розповідає речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.За її словами, 14 квітня 2021 року до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них потрапила на прийом неповнолітня вагітна дівчина. Слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.Про покарання за секс з неповнолітньою Сергій каже, не знав. Родина Наталії кілька років перебуває на обліку у соцслужб. З дівчиною спілкувався психолог, каже директорка Центру соціальних служб Куликівської селищної ради Лариса Карцева.«Висновки психолога, що мама недостатньо приділяла уваги доньці. Як бачимо, мама сама вела такий спосіб життя, тому дитина була поза увагою. Мама сама не очікувала, що таке трапиться. Зараз ми відвідуємо дану родину. Питання про вилучення дітей розглядалося», – каже Лариса Карцева.Пологи у підлітковому віці не рідкість, каже головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь Гусак. Торік тут народжувала 13-річна дівчина. Породіль віком від 14 до 17 років було 19. Цьогоріч народили 12 неповнолітніх дівчат. Певні ризики пологів у підлітковому віці є, каже головний лікар.«Одна справа, коли органи ці повністю зрілі, а коли вони ще інфантильні, ще статево не дозрілі. Зовсім інший склад тканин, колагену нема, не розтягуються тканини. Приходиться часом частіше робити кесарів розтин».Виховувати дитину Наталя планує разом із Сергієм. Хочуть одружитися і купити будинок та жити окремо від батьків.Деталі – у сюжеті:

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