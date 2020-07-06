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На Волині закривають шахту

На Волині закривають шахту
До 30-го грудня 2022 року ДП «Шахту №9 «Нововолинська» повинні ліквідувати.

Міністерство енергетики 30-го червня видало наказ про заходи з підготовки до ліквідації копальні, про це пише БУГ.

Навесні шахту вивели із ДП “Волиньвугілля” в окреме державне підприємство, директором якого призначили Федора Богдана.

За півтора року шахту мають повністю закрити. Із жовтня копальня не працює через вимкнення електроенергії внаслідок мільйонних боргів. Вугілля шахтарі не добувають.
На Волині закривають шахту
На Волині закривають шахту

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Теги: шахта, закриття
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