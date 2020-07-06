На Волині закривають шахту





Міністерство енергетики 30-го червня видало наказ про заходи з підготовки до ліквідації копальні, про це пише



Навесні шахту вивели із ДП “Волиньвугілля” в окреме державне підприємство, директором якого призначили Федора Богдана.



За півтора року шахту мають повністю закрити. Із жовтня копальня не працює через вимкнення електроенергії внаслідок мільйонних боргів. Вугілля шахтарі не добувають.



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