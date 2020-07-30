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У річці Стохід втопився чоловік

У річці Стохід втопився чоловік
На Волині в річці Стохід втопився чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 5 липня близько 19 години у селі Угли Ковельського району. Місцевий житель пішов купатися до річки та втопився.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що вчора, близько 19 години, до поліції надійшло повідомлення, що у річці Стохід під час купання втопився 40-річний житель села Угли. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявлено. Відомості належним чином задокументували. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що 5 липня у селі Облапи Ковельського району втопився чоловік, 1977 року народження.

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Теги: утоплення, чоловік, Волинь
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