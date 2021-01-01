Якою буде погода на Волині у середу, 7 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу, 7 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не передбачають.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Інформують, що в області вночі та вранці будуть місцями тумани. Вітер східний, 3-8 м/с.
У Луцьку 7 липня температура вночі буде 16-18°, вдень 28-30°. А в області вночі 14-19°, вдвень 26-31°.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Інформують, що в області вночі та вранці будуть місцями тумани. Вітер східний, 3-8 м/с.
У Луцьку 7 липня температура вночі буде 16-18°, вдень 28-30°. А в області вночі 14-19°, вдвень 26-31°.
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