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Якою буде погода на Волині у середу, 7 липня

Якою буде погода на Волині у середу, 7 липня
У Волинській області у середу, 7 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не передбачають.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Інформують, що в області вночі та вранці будуть місцями тумани. Вітер східний, 3-8 м/с.

У Луцьку 7 липня температура вночі буде 16-18°, вдень 28-30°. А в області вночі 14-19°, вдвень 26-31°.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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