Якою буде погода на Волині у середу, 7 липня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Інформують, що в області вночі та вранці будуть місцями тумани. Вітер східний, 3-8 м/с.



У Луцьку 7 липня температура вночі буде 16-18°, вдень 28-30°. А в області вночі 14-19°, вдвень 26-31°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу, 7 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не передбачають.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Інформують, що в області вночі та вранці будуть місцями тумани. Вітер східний, 3-8 м/с.У Луцьку 7 липня температура вночі буде 16-18°, вдень 28-30°. А в області вночі 14-19°, вдвень 26-31°.

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