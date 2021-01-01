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На Волині хочуть створити спортивний інтернат

На Волині хочуть створити спортивний інтернат
На базі Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської облради планують створити перший спортивний інтернат в області.

Про це стало відомо сьогодні, 6 липня, під час робочої наради заступника голови ОДА Анатолія Костика із керівниками спортивних закладів і федерацій, а також представниками райдержадміністрацій та місцевого самоврядування області, - інформують у Волинській ОДА.

Як повідомив начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, із державного бюджету виділятимуть кошти на розбудову спортивної інфраструктури, спортивних інтернатів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл для кожної області країни.

«На Волині немає спортивного інтернату, але є можливість на базі школи, яка знаходиться у Володимир-Волинському виокремити і його створити, – сказав Ігор Дмитришин. – В цьому році ми можемо розраховувати на кошти із державного бюджету на реконструкцію такого закладу».

Відтак, учасники наради прийняли рішення висунути пропозицію щодо створення спортивного інтернату на базі «Центру освіти» у Володимир-Волинському на сесію Волинської обласної ради.

Окрім того, як повідомила заступниця начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна, створений заклад зможе мати на території області в своєму складі структурні підрозділи, у тому числі й філії.

«Сьогодні своїм прикладом хочемо показати, що ми готові взяти на себе цю відповідальність, готові реалізувати цей проект, а пізніше прозвітуватися перед усіма, про зроблене», – підкреслив голова Володимир-Волинської РДА Юрій Лобач.

Слід зазначити, що матеріально-технічна база ліцею, яка напрацьовувалася уже впродовж 10-ти років, дозволяє у 2021 році розпочати реалізацію цього проєкту.

На Волині хочуть створити спортивний інтернат

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Теги: спортивний інтернат, Володимир-Волинський, ліцей
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