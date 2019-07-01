На Волині виписали лісових квитків на понад 500 тонн чорниці
Сьогодні, 08:35
У громадах Волині виписали лісових квитків на заготівлю 517 тонн чорниці.
Про це стало відомо під час апаратної наради голови Камінь-Каширської райдержадміністрації Ольга Ващук, - йдеться на сайті РДА.
За інформацією відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації, станом на сьогодні виділено та сплачено ліміти на заготівлю плодів чорниці в загальному обсязі 517 тонн.
Зокрема, в розрізі територіальних громад:
- Камінь-Каширська ТГ – 159,5 тонн;
- Прилісненська ТГ – 143 тонни;
- Маневицька ТГ – 110 тонн;
- Любешівська ТГ – 59 тонн;
- Сошичненська ТГ – 45,5 тонн.
До місцевих бюджетів міської, селищних та сільських рад району надійшло понад 700 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
За підсумками засідання прийнято рішення продовжити державний контроль в частині здійснення процесу заготівлі дарів лісу.
Нагадаємо, заготівля другорядних лісових матеріалів для потреб виробничої та комерційної діяльності належить до спеціального використання, проводиться за плату на підставі спеціального дозволу – лісового квитка і тільки в межах відведених ділянок лісу та виділеного ліміту.
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Про це стало відомо під час апаратної наради голови Камінь-Каширської райдержадміністрації Ольга Ващук, - йдеться на сайті РДА.
За інформацією відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації, станом на сьогодні виділено та сплачено ліміти на заготівлю плодів чорниці в загальному обсязі 517 тонн.
Зокрема, в розрізі територіальних громад:
- Камінь-Каширська ТГ – 159,5 тонн;
- Прилісненська ТГ – 143 тонни;
- Маневицька ТГ – 110 тонн;
- Любешівська ТГ – 59 тонн;
- Сошичненська ТГ – 45,5 тонн.
До місцевих бюджетів міської, селищних та сільських рад району надійшло понад 700 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
За підсумками засідання прийнято рішення продовжити державний контроль в частині здійснення процесу заготівлі дарів лісу.
Нагадаємо, заготівля другорядних лісових матеріалів для потреб виробничої та комерційної діяльності належить до спеціального використання, проводиться за плату на підставі спеціального дозволу – лісового квитка і тільки в межах відведених ділянок лісу та виділеного ліміту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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