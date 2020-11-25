Оновили рейтинг університетів: які місця посідають виші Волині
Сьогодні, 21:35
Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет посіли 22 і 87 місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти.
Про це повідомляє Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця навчальних закладів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".
Так, ВНУ імені Лесі Українки посів 22 місце в загальному рейтингу, 28 місце у рейтингу "ТОП-200 Україна", 58 сходинку за балом ЗНО на контракт, 25 місце у рейтингу Scopus.
ЛНТУ займає 87 позицію в загальному рейтингу, 68 місце у рейтингу "ТОП-200 Україна", 140 сходинку за балом ЗНО на контракт та 101 місце у рейтингу Scopus.
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Про це повідомляє Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця навчальних закладів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".
Так, ВНУ імені Лесі Українки посів 22 місце в загальному рейтингу, 28 місце у рейтингу "ТОП-200 Україна", 58 сходинку за балом ЗНО на контракт, 25 місце у рейтингу Scopus.
ЛНТУ займає 87 позицію в загальному рейтингу, 68 місце у рейтингу "ТОП-200 Україна", 140 сходинку за балом ЗНО на контракт та 101 місце у рейтингу Scopus.
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