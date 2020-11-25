Оновили рейтинг університетів: які місця посідають виші Волині

Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет посіли 22 і 87 місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти.Про це повідомляє Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця навчальних закладів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".Так, ВНУ імені Лесі Українки посів 22 місце в загальному рейтингу, 28 місце у рейтингу "ТОП-200 Україна", 58 сходинку за балом ЗНО на контракт, 25 місце у рейтингу Scopus.ЛНТУ займає 87 позицію в загальному рейтингу, 68 місце у рейтингу "ТОП-200 Україна", 140 сходинку за балом ЗНО на контракт та 101 місце у рейтингу Scopus.