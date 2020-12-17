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На Волині не розминулися водій легковика та велосипедист. ФОТО

На Волині не розминулися водій легковика та велосипедист. ФОТО
У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста та легковика.

Аварія сталася 6-го липня на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, - пише "БУГ".

Відомо, що зіткнулися автомобіль Renault та велосипедист. На місці працювали поліція та медики.

На Волині не розминулися водій легковика та велосипедист. ФОТО
На Волині не розминулися водій легковика та велосипедист. ФОТО

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Теги: Волинь, аварія, Володимир-Волинський
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