На Волині не розминулися водій легковика та велосипедист. ФОТО





Аварія сталася 6-го липня на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, - пише



Відомо, що зіткнулися автомобіль Renault та велосипедист. На місці працювали поліція та медики.





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