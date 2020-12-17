На Волині не розминулися водій легковика та велосипедист. ФОТО
Сьогодні, 23:34
У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста та легковика.
Аварія сталася 6-го липня на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, - пише "БУГ".
Відомо, що зіткнулися автомобіль Renault та велосипедист. На місці працювали поліція та медики.
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Аварія сталася 6-го липня на світлофорі, що встановлений на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, - пише "БУГ".
Відомо, що зіткнулися автомобіль Renault та велосипедист. На місці працювали поліція та медики.
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