Сьогодні відбудеться додаткова сесія ЗНО з математики





Як передає



У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.



Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:



- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;

- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.



У разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у сертифікаті, учасника / учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.



В УЦОЯО радять учасникам взяти із собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.



Також в УЦОЯО нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.



За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100-200 балів та оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 7 липня, відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з математики/математики (завдання рівня стандарту).Як передає Укрінформ з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.У разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у сертифікаті, учасника / учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.В УЦОЯО радять учасникам взяти із собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.Також в УЦОЯО нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100-200 балів та оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

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