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Сьогодні відбудеться додаткова сесія ЗНО з математики

Сьогодні відбудеться додаткова сесія ЗНО з математики
У середу, 7 липня, відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання з математики/математики (завдання рівня стандарту).

Як передає Укрінформ з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у сертифікаті, учасника / учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

В УЦОЯО радять учасникам взяти із собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Також в УЦОЯО нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100-200 балів та оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

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Теги: освіта, вступ, ЗНО
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