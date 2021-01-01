Третина українців мають антитіла до коронавірусу

Результати досліджень Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, Світового банку та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка показали, що третина українців мають антитіла до коронавірусної хвороби.Про це написав у фейсбуці глава комітету з питань здоров’я націїУпродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла.На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.На наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу – визначать, яким чином антитіла утворились в організми людини. Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.Для прогнозування наступної хвилі пандемії дослідження колективного імунітету є вкрай важливим.Зараз, за словами Радуцького, медикам потрібно з'ясувати, який відсоток українців справді перехворів на коронавірус, як часто люди з антитілами інфікуються повторно та протягом якого періоду у людини в середньому залишаються антитіла після хвороби.