Третина українців мають антитіла до коронавірусу
Сьогодні, 04:23
Результати досліджень Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, Світового банку та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка показали, що третина українців мають антитіла до коронавірусної хвороби.
Про це написав у фейсбуці глава комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла.
На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.
На наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу – визначать, яким чином антитіла утворились в організми людини. Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.
Для прогнозування наступної хвилі пандемії дослідження колективного імунітету є вкрай важливим.
Зараз, за словами Радуцького, медикам потрібно з'ясувати, який відсоток українців справді перехворів на коронавірус, як часто люди з антитілами інфікуються повторно та протягом якого періоду у людини в середньому залишаються антитіла після хвороби.
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Про це написав у фейсбуці глава комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла.
На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тис людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу.
На наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу – визначать, яким чином антитіла утворились в організми людини. Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.
Для прогнозування наступної хвилі пандемії дослідження колективного імунітету є вкрай важливим.
Зараз, за словами Радуцького, медикам потрібно з'ясувати, який відсоток українців справді перехворів на коронавірус, як часто люди з антитілами інфікуються повторно та протягом якого періоду у людини в середньому залишаються антитіла після хвороби.
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