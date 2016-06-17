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В Україні «лягли» сайти держустанов

В Україні «лягли» сайти держустанов
В Україні спостерігаються проблеми у роботі сайтів спеціальних служб, правоохоронних структур та низки інших державних установ.

Зокрема, від обіду 6 липня не працював сайт Служби безпеки України. Також був недоступний сайт Офісу президента, - повідомляє Суспільне.

Станом на 20:40 не було доступу до сайту Служби зовнішньої розвідки та Національного антикорупційного бюро. Також не працюють сайти Держслужби спецзв'язку та захисту інформації й Державного бюро розслідувань.

Водночас станом на 20:40 продовжують працювати сайти Офісу генпрокурора, Національної поліції, Головного управління розвідки Міноборони.

Як розповів Суспільному речник Служби безпеки Артем Діхтяренко, сайт СБУ недоступний через проблеми у роботі провайдера.

"Сайт зараз тимчасово недоступний через технічні проблеми в інтернет-провайдера", – пояснив він.

За словами речника, нині немає будь-якої інформації про те, що збій у роботі може бути пов’язаним зі зовнішнім втручанням.

"За наявною інформацією це – внутрішні проблеми", – наголосив посадовець.

Він додав, що проблеми у роботі сайтів інших держустанов пов’язані з тим, що вони користуються послугами одного провайдера.

"У нас єдиний провайдер на кілька органів державної влади", – зауважив речник.

За словами Артема Діхтяренка, нині ведуться роботи над відновленням роботи сайтів державних органів.

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Теги: Україна, технології
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