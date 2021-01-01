вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку станом на 7 липня

Курс валют у Луцьку станом на 7 липня
Курс долара у Луцьку станом на 7 липня 2021 року такий: купівля – 27.12, а продаж – 27.24.

Євро при купівлі становить – 32.05, продажу – 32.20.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.03, продаж – 7.11.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
Сьогодні, 09:30
7 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку станом на 7 липня
Сьогодні, 09:09
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 08:51
В районі на Волині виписали лісових квитків на понад 500 тонн чорниці
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку станом на 5 липня Курс валют у Луцьку станом на 5 липня
05 липень, 09:08
Курс валют у Луцьку станом на 3 липня Курс валют у Луцьку станом на 3 липня
03 липень, 09:26
Курс валют у Луцьку станом на 2 липня Курс валют у Луцьку станом на 2 липня
02 липень, 09:07
Курс валют у Луцьку станом на 1 липня Курс валют у Луцьку станом на 1 липня
01 липень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
Сьогодні, 09:30
 1
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Сьогодні, 10:15
 0
Вступна кампанія у луцьких вишах: коли вона відбудеться і скільки коштуватиме навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
 0
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8