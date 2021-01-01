7 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 09:24
Сьогодні відзначають 3 православних свята: Різдво Іоанна Хрестителя, день пам'яті Преподобного Антонія Димського і праведних отроків Якова та Іоанна Менюзьких.
7 липня християни відзначають велике церковне свято - Різдво Іоанна Предтечі. У 2-3 столітті на світ з'явився хлопчик, який пророкував пришестя Христа і пізніше хрестив його, - пише УНІАН.
Крім дня Іоанна Хрестителя сьогодні святкують ще дві події.
День пам'яті Преподобного Антонія Димського
Святий народився в Новгороді близько 1157 року. Прийняв постриг в Хутинському монастирі і там же став ігуменом після того, як преподобний Варлаам помер. Через деякий час він покинув монастир і оселився поблизу Димського озера. Антоній прирік себе на важкі муки в ім'я християнства. Трохи пізніше навколо нього стала збиратися братія. Віруючі побудували церкву і назвали її ім'ям Антонія Великого. Преподобний прожив у монастирі до кінця життя. Його мощі були визнані нетлінними, але навала татар змусила християн опустити їх в землю. Пам'ять Антонія Димського вшановується також 17 січня.
День пам'яті праведних отроків Якова та Іоанна Менюзьких
Яків та Іоанн були дітьми благочестивих християн - Варвари та Ісидора. Виховувалися в християнській релігії. Коли братам було 3 і 5 років, їх наздогнала страшна смерть. Збираючись на роботу, батько вбив барана, потім разом з матір'ю вони пішли в поле, залишивши дітей одних. Брати бачили діяння батька і сприйнявши це, як буденність, вирішили зробити те ж саме. Старший - Іван - взяв палицю, вдарив молодшого по голові, той впав і помер. Тоді Іоанн злякався і сховався за піччю. По приходу батьків додому, мати побачила мертвого Якова і розридалася. На плач її зійшлися всі сусіди і родичі, сумуючи спільно. Через якийсь час жінка заспокоїлася і вирішила розтопити піч. Тільки тоді, коли полум'я розгорілося, вона побачила в ньому свого старшого сина, вже мертвого, але неушкодженого від вогню. Господь зарахував отроків до лику святих.
7 липня свято - що можна робити сьогодні
Сьогодні також відзначається день Івана Купала, тому можна купатися у відкритих водоймах, головне - не запливати занадто далеко. Можна розгадувати свої сни, збирати лікарські трави, проводити обряди і народні гуляння.
Що сьогодні не можна робити
- Топтати рослини, особливо лікарські;
- Скаржитися на життя, конфліктувати і сваритися;
- Спати, інакше нечиста сила може проникнути в будинок;
- Віддавати, продавати або позичати що-небудь, особливо гроші.
Прикмети 7 липня
- У цю ніч зоряно - буде багато грибів;
- Сильна роса - до врожаю огірків;
- Вдень дощ - через п'ять днів буде сонячно;
- Аромат польових квітів посилився - до дощу.
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7 липня християни відзначають велике церковне свято - Різдво Іоанна Предтечі. У 2-3 столітті на світ з'явився хлопчик, який пророкував пришестя Христа і пізніше хрестив його, - пише УНІАН.
Крім дня Іоанна Хрестителя сьогодні святкують ще дві події.
День пам'яті Преподобного Антонія Димського
Святий народився в Новгороді близько 1157 року. Прийняв постриг в Хутинському монастирі і там же став ігуменом після того, як преподобний Варлаам помер. Через деякий час він покинув монастир і оселився поблизу Димського озера. Антоній прирік себе на важкі муки в ім'я християнства. Трохи пізніше навколо нього стала збиратися братія. Віруючі побудували церкву і назвали її ім'ям Антонія Великого. Преподобний прожив у монастирі до кінця життя. Його мощі були визнані нетлінними, але навала татар змусила християн опустити їх в землю. Пам'ять Антонія Димського вшановується також 17 січня.
День пам'яті праведних отроків Якова та Іоанна Менюзьких
Яків та Іоанн були дітьми благочестивих християн - Варвари та Ісидора. Виховувалися в християнській релігії. Коли братам було 3 і 5 років, їх наздогнала страшна смерть. Збираючись на роботу, батько вбив барана, потім разом з матір'ю вони пішли в поле, залишивши дітей одних. Брати бачили діяння батька і сприйнявши це, як буденність, вирішили зробити те ж саме. Старший - Іван - взяв палицю, вдарив молодшого по голові, той впав і помер. Тоді Іоанн злякався і сховався за піччю. По приходу батьків додому, мати побачила мертвого Якова і розридалася. На плач її зійшлися всі сусіди і родичі, сумуючи спільно. Через якийсь час жінка заспокоїлася і вирішила розтопити піч. Тільки тоді, коли полум'я розгорілося, вона побачила в ньому свого старшого сина, вже мертвого, але неушкодженого від вогню. Господь зарахував отроків до лику святих.
7 липня свято - що можна робити сьогодні
Сьогодні також відзначається день Івана Купала, тому можна купатися у відкритих водоймах, головне - не запливати занадто далеко. Можна розгадувати свої сни, збирати лікарські трави, проводити обряди і народні гуляння.
Що сьогодні не можна робити
- Топтати рослини, особливо лікарські;
- Скаржитися на життя, конфліктувати і сваритися;
- Спати, інакше нечиста сила може проникнути в будинок;
- Віддавати, продавати або позичати що-небудь, особливо гроші.
Прикмети 7 липня
- У цю ніч зоряно - буде багато грибів;
- Сильна роса - до врожаю огірків;
- Вдень дощ - через п'ять днів буде сонячно;
- Аромат польових квітів посилився - до дощу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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