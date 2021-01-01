Волинський виш – у ТОП-25 найкращих в Україні

Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 22 сходинку у консолідованому рейтингу вишів України.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ректорТак, отриманий узагальнений рейтинг підсумовує місцянавчальних закладів за версіями "ТОП-200 Україна", "Scopus", "Бал ЗНО на контракт.За словами Анатолія Цьося, університет - найкращий в Україні за темпами розвитку. Так, у 2019 році виш посідав 37 місце, у 2020 році - 31 місце, а вже у 2021 році - 22 місце."Дякую всім працівникам за якісну працю!", - написав ректор.Варто зауважити, що Луцький національний технічний університет посів 87 сходинку у рейтингу.