Волинський виш – у ТОП-25 найкращих в Україні
Сьогодні, 09:32
Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 22 сходинку у консолідованому рейтингу вишів України.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ректор Анатолій Цьось.
Так, отриманий узагальнений рейтинг підсумовує місцянавчальних закладів за версіями "ТОП-200 Україна", "Scopus", "Бал ЗНО на контракт.
За словами Анатолія Цьося, університет - найкращий в Україні за темпами розвитку. Так, у 2019 році виш посідав 37 місце, у 2020 році - 31 місце, а вже у 2021 році - 22 місце.
"Дякую всім працівникам за якісну працю!", - написав ректор.
Варто зауважити, що Луцький національний технічний університет посів 87 сходинку у рейтингу.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ректор Анатолій Цьось.
Так, отриманий узагальнений рейтинг підсумовує місцянавчальних закладів за версіями "ТОП-200 Україна", "Scopus", "Бал ЗНО на контракт.
За словами Анатолія Цьося, університет - найкращий в Україні за темпами розвитку. Так, у 2019 році виш посідав 37 місце, у 2020 році - 31 місце, а вже у 2021 році - 22 місце.
"Дякую всім працівникам за якісну працю!", - написав ректор.
Варто зауважити, що Луцький національний технічний університет посів 87 сходинку у рейтингу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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