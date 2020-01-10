вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО

У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
Розкішний букет, світло софітів, золота обручка та щирі слова з уст коханого – таким 23-річна лучанка Наталія Мурашкевич запам’ятає особливий для неї день, у який вона стала нареченою.

Пропозицію руки та серця коханий зробив їй у колі найближчих друзів та в присутності мам увечері шостого липня на стадіоні «Авангард»,- пишуть Волинські новини.

Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини лучанин Віталій Семенюк, із коханою він познайомився в правознавчому ліцеї, де вони навчалися в одному класі. Зустрічатися почали з десятого класу і відтоді ось уже вісім років разом.

До пам’ятного дня юнак готувався близько тижня: завчасу попросив у друзів допомоги з організацією сюрпризу, купив обручку, вигадав ідею з квестом для коханої, а сам напередодні нібито поїхав у відрядження до Львова.

«Ідея виникла спонтанно. Насправді я нічого грандіозного не планував. Просто свідомо зрозумів, що вже прийшов час, – поділився Віталій. – Думаю, ми стільки часу разом, тому що в наших стосунках є гармонія, максимальне розуміння. Напевно, саме тому зрозумів, що пора робити пропозицію. Наталія – це дійсно та людина, з якою я готовий пов’язати своє життя».

Освідчення стало неймовірним сюрпризом для дівчини, адже вона була упевнена, що коханий – у Львові, а на неї очікує квест-вечір із подружками.

За задумом, Наталію, аби вона нічого не запідозрила, разом з іншими «учасницями» на стадіон провели із зав’язаними очима. А на футбольному полі на неї вже очікував коханий. І коли дівчина зняла пов’язку, Віталій, ставши на коліно, зізнався їй у любові, після чого запитав, чи стане вона його дружиною. Звісно, дівчина погодилася.
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освідчення, кохання, романтика, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вступна кампанія у луцьких вишах: коли вона відбудеться і скільки коштуватиме навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Волинський виш – у ТОП-25 найкращих в Україні
Сьогодні, 09:32
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
У Рівному журналіст у прямому ефірі освідчився коханій дівчині. ВІДЕО У Рівному журналіст у прямому ефірі освідчився коханій дівчині. ВІДЕО
30 березень, 10:41
В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій В оточенні BMW: у Рівному хлопець оригінально освідчився коханій
10 січень, 2020, 13:02
У замку на Рівненщині чоловік оригінально освідчився у коханні. ВІДЕО У замку на Рівненщині чоловік оригінально освідчився у коханні. ВІДЕО
09 вересень, 2019, 17:51
На Волині хлопець освідчився коханій під час футбольного матчу На Волині хлопець освідчився коханій під час футбольного матчу
02 липень, 2019, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
Сьогодні, 09:30
 1
Як «Луцьктепло» «вибиває» борги
Сьогодні, 10:26
 0
«Бандерштат-2021»: повідомили учасників музичної сцени
Сьогодні, 10:21
 0
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Сьогодні, 10:15
 0
Вступна кампанія у луцьких вишах: коли вона відбудеться і скільки коштуватиме навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8