У Луцьку на стадіоні хлопець романтично освідчився коханій. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Розкішний букет, світло софітів, золота обручка та щирі слова з уст коханого – таким 23-річна лучанка Наталія Мурашкевич запам’ятає особливий для неї день, у який вона стала нареченою.
Пропозицію руки та серця коханий зробив їй у колі найближчих друзів та в присутності мам увечері шостого липня на стадіоні «Авангард»,- пишуть Волинські новини.
Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини лучанин Віталій Семенюк, із коханою він познайомився в правознавчому ліцеї, де вони навчалися в одному класі. Зустрічатися почали з десятого класу і відтоді ось уже вісім років разом.
До пам’ятного дня юнак готувався близько тижня: завчасу попросив у друзів допомоги з організацією сюрпризу, купив обручку, вигадав ідею з квестом для коханої, а сам напередодні нібито поїхав у відрядження до Львова.
«Ідея виникла спонтанно. Насправді я нічого грандіозного не планував. Просто свідомо зрозумів, що вже прийшов час, – поділився Віталій. – Думаю, ми стільки часу разом, тому що в наших стосунках є гармонія, максимальне розуміння. Напевно, саме тому зрозумів, що пора робити пропозицію. Наталія – це дійсно та людина, з якою я готовий пов’язати своє життя».
Освідчення стало неймовірним сюрпризом для дівчини, адже вона була упевнена, що коханий – у Львові, а на неї очікує квест-вечір із подружками.
За задумом, Наталію, аби вона нічого не запідозрила, разом з іншими «учасницями» на стадіон провели із зав’язаними очима. А на футбольному полі на неї вже очікував коханий. І коли дівчина зняла пов’язку, Віталій, ставши на коліно, зізнався їй у любові, після чого запитав, чи стане вона його дружиною. Звісно, дівчина погодилася.
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Пропозицію руки та серця коханий зробив їй у колі найближчих друзів та в присутності мам увечері шостого липня на стадіоні «Авангард»,- пишуть Волинські новини.
Як розповів Інформаційному агентству Волинські Новини лучанин Віталій Семенюк, із коханою він познайомився в правознавчому ліцеї, де вони навчалися в одному класі. Зустрічатися почали з десятого класу і відтоді ось уже вісім років разом.
До пам’ятного дня юнак готувався близько тижня: завчасу попросив у друзів допомоги з організацією сюрпризу, купив обручку, вигадав ідею з квестом для коханої, а сам напередодні нібито поїхав у відрядження до Львова.
«Ідея виникла спонтанно. Насправді я нічого грандіозного не планував. Просто свідомо зрозумів, що вже прийшов час, – поділився Віталій. – Думаю, ми стільки часу разом, тому що в наших стосунках є гармонія, максимальне розуміння. Напевно, саме тому зрозумів, що пора робити пропозицію. Наталія – це дійсно та людина, з якою я готовий пов’язати своє життя».
Освідчення стало неймовірним сюрпризом для дівчини, адже вона була упевнена, що коханий – у Львові, а на неї очікує квест-вечір із подружками.
За задумом, Наталію, аби вона нічого не запідозрила, разом з іншими «учасницями» на стадіон провели із зав’язаними очима. А на футбольному полі на неї вже очікував коханий. І коли дівчина зняла пов’язку, Віталій, ставши на коліно, зізнався їй у любові, після чого запитав, чи стане вона його дружиною. Звісно, дівчина погодилася.
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