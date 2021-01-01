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Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили на Волині за останню добу

Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили на Волині за останню добу
Станом на 7 липня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 7 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Також за добу:

- Одужало (осіб) – 173;
- Летальних випадків (осіб) – 2 (Торчинська ТГ, Луцького району – 1, Локачинська ТГ, Володимир-Волинського району — 1).

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 310,
- методом ІФА (осіб) – 347,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 413.

Активні випадки на сьогодні — 180, що становить 17,5 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 197 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),
- одужали ( осіб) – 60 818 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3571),
- летальних випадків (осіб) –1 199 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 256 924,
- методом ІФА (осіб) –174 037.

Розподіл випадків:

Луцький район – 3 хворих:

- Луцька ТГ – 2;
- Торчинська ТГ – 1.

Володимир-Волинський район – 2 хворих:

- Володимир-Волинська ТГ– 2.

Ковельський район – 2 хворих:

- Ковельська ТГ – 1;
- Турійська ТГ -1.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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