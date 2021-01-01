Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили на Волині за останню добу





Про це



Також за добу:



- Одужало (осіб) – 173;

- Летальних випадків (осіб) – 2 (Торчинська ТГ, Луцького району – 1, Локачинська ТГ, Володимир-Волинського району — 1).



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 310,

- методом ІФА (осіб) – 347,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 413.



Активні випадки на сьогодні — 180, що становить 17,5 на 100 тис. населення.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 197 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),

- одужали ( осіб) – 60 818 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3571),

- летальних випадків (осіб) –1 199 (з них медичних працівників –29).



Здійснили тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 256 924,

- методом ІФА (осіб) –174 037.



Розподіл випадків:



Луцький район – 3 хворих:



- Луцька ТГ – 2;

- Торчинська ТГ – 1.



Володимир-Волинський район – 2 хворих:



- Володимир-Волинська ТГ– 2.



Ковельський район – 2 хворих:



- Ковельська ТГ – 1;

- Турійська ТГ -1.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 7 липня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 7 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Також за добу:- Одужало (осіб) – 173;- Летальних випадків (осіб) – 2 (Торчинська ТГ, Луцького району – 1, Локачинська ТГ, Володимир-Волинського району — 1).Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 310,- методом ІФА (осіб) – 347,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 413.Активні випадки на сьогодні — 180, що становить 17,5 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 197 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3614),- одужали ( осіб) – 60 818 (з них дітей –3206 та медичних працівників –3571),- летальних випадків (осіб) –1 199 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 256 924,- методом ІФА (осіб) –174 037.Луцький район – 3 хворих:- Луцька ТГ – 2;- Торчинська ТГ – 1.Володимир-Волинський район – 2 хворих:- Володимир-Волинська ТГ– 2.Ковельський район – 2 хворих:- Ковельська ТГ – 1;- Турійська ТГ -1.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію