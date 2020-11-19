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У Луцькому СІЗО облаштували побут породіллі

У Луцькому СІЗО облаштували побут породіллі
У Луцькому СІЗО є жінки, які чекають свій вирок і перебувають до рішення суду в особливому стані - стані вагітності.

Після пологів 6 липня повернулась в особливі «апартаменти» жінка, яка народила дитину, про це на своїй сторінці у фейсбуці написала начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.

За словами посадовиці, молода мама сама - із Сум, родичів і близьких, які нею б опікувались, майже немає. Тож у місті вирішили підготувати подарунки у день виписки породіллі. Для облаштування камери у СІЗО отримали ліжечко, манеж, каояску. Передали також одяг, памперси, засоби гігієни, які необхідні для догляду за дитиною.

"Можна багато дискутувати на цю тему, але важливо усім відчувати підтримку, вона надихає і точно робить світ кращим", - додала Галан.
У Луцькому СІЗО облаштували побут породіллі

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Теги: породілля, СІЗО, Луцьк
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