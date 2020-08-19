Вступна кампанія у луцьких вишах: коли вона відбудеться і скільки коштуватиме навчання. ВІДЕО





Тож журналісти розповіли про цьогорічні особливості вступу до луцьких вишів, - пише



Вже 14 липня стартує прийом заяв та документів на вступ на бакалаврат, а з 15-го – в магістратуру. Цьогоріч – не без нововведень.



“На бюджет можна подати лише 5 заяв, на контракт – 30. Обмеження на бюджет, до речі, були щороку. На контракт цього року вперше є таке обмеження, й воно виправдане, бо деякі вступники в паніці подавали кількадесят заяв, і це потім створювало тільки зайву плутанину”, – розповідає Юрій Громик, проректор ВНУ імені Лесі Українки.



До Волинського національного університету минулоріч надійшло близько 8-ми тисяч заяв. Приблизно стільки ж чекають і цього року.



Найбільше, кажуть, за традицією – на право, англійську філологію та прикладну лінгвістику. Ці факультети і найдорожчі – за рік навчання доведеться сплатити майже 26 тисяч гривень. У Лесиному виші тепер навчатимуть і дизайну – коштуватиме один навчальний рік 24 тисячі.



ІТ-технології, бізнес і право, дизайн, архітектура та містобудування – факультети, які щороку отримують найбільше заявок у луцькому політесі.



“Вартість навчання на бакалавраті цьогоріч – від 18 тисяч гривень за рік навчання до 23. Найдорожче навчання на освітній програмі “Право”, – ділиться Ірина Бандура, відповідальна секретарка приймальної комісії ЛНТУ.



Опісля результатів творчих випробувань, вступних іспитів та співбесід, майбутні студенти матимуть кілька днів на подання оригіналів документів.



“Результати по розподілу бюджету, тобто рекомендації на зарахування на бюджет студенти в своїх електронних кабінетах отримають не пізніше 28 липня, а подача оригіналів документів – не пізніше 2 серпня”, – зауважила Ірина Бандура.



В обох луцьких університетах цьогоріч готуються посвятити у студенти не менш як півтори тисячі першокурсників.





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