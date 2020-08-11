«Бандерштат-2021»: повідомили учасників музичної сцени
Сьогодні, 10:21
Представили перелік артистів, які виступатимуть на музичній сцені фестивалю «Бандерштат-2021».
Про це повідомляють організатори фестивалю.
Нагадаємо, цьогоріч фестиваль українського духу пройде 6-8 серпня у селі Рованці. Він відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.
Протягом 6-8 серпня для гостей лунатимуть ліричні і енергійні «Бумбокс», рок-романтики «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», засновники українського хіп-хопу «ТНМК», легенда українського року Олександр Положинський, справжній гуцул-метал із Прикарпаття від «KARNA», суміш іскрометної поезії та непохитної суспільної позиції від драйвових «Жадан і Собаки», легендарний та ексцентричний Саша Чемеров, щирі та відверті «Фіолет», чуттєві та ліричні «Один в каное», однолітки незалежної України позитивні «Mad Heads», містичні театралки «Dakh Daughters Band», унікальна суміш стилів від «Flyzzza - Флайzzzа», поп-панки «Серцевий Напад», меланхолійні «MarMur», патріотичний хард-кор від «Широкий лан» та етно ска-панк від «ЦВЯХ».
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Про це повідомляють організатори фестивалю.
Нагадаємо, цьогоріч фестиваль українського духу пройде 6-8 серпня у селі Рованці. Він відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.
Протягом 6-8 серпня для гостей лунатимуть ліричні і енергійні «Бумбокс», рок-романтики «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», засновники українського хіп-хопу «ТНМК», легенда українського року Олександр Положинський, справжній гуцул-метал із Прикарпаття від «KARNA», суміш іскрометної поезії та непохитної суспільної позиції від драйвових «Жадан і Собаки», легендарний та ексцентричний Саша Чемеров, щирі та відверті «Фіолет», чуттєві та ліричні «Один в каное», однолітки незалежної України позитивні «Mad Heads», містичні театралки «Dakh Daughters Band», унікальна суміш стилів від «Flyzzza - Флайzzzа», поп-панки «Серцевий Напад», меланхолійні «MarMur», патріотичний хард-кор від «Широкий лан» та етно ска-панк від «ЦВЯХ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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