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«Бандерштат-2021»: повідомили учасників музичної сцени

«Бандерштат-2021»: повідомили учасників музичної сцени
Представили перелік артистів, які виступатимуть на музичній сцені фестивалю «Бандерштат-2021».

Про це повідомляють організатори фестивалю.

Нагадаємо, цьогоріч фестиваль українського духу пройде 6-8 серпня у селі Рованці. Він відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.

Протягом 6-8 серпня для гостей лунатимуть ліричні і енергійні «Бумбокс», рок-романтики «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», засновники українського хіп-хопу «ТНМК», легенда українського року Олександр Положинський, справжній гуцул-метал із Прикарпаття від «KARNA», суміш іскрометної поезії та непохитної суспільної позиції від драйвових «Жадан і Собаки», легендарний та ексцентричний Саша Чемеров, щирі та відверті «Фіолет», чуттєві та ліричні «Один в каное», однолітки незалежної України позитивні «Mad Heads», містичні театралки «Dakh Daughters Band», унікальна суміш стилів від «Flyzzza - Флайzzzа», поп-панки «Серцевий Напад», меланхолійні «MarMur», патріотичний хард-кор від «Широкий лан» та етно ска-панк від «ЦВЯХ».

«Бандерштат-2021»: повідомили учасників музичної сцени

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Теги: Луцьк, Бандерштат, артисти, гурти
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