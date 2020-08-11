«Бандерштат-2021»: повідомили учасників музичної сцени





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Нагадаємо, цьогоріч фестиваль українського духу пройде 6-8 серпня у селі Рованці. Він відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.



Протягом 6-8 серпня для гостей лунатимуть ліричні і енергійні «Бумбокс», рок-романтики «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», засновники українського хіп-хопу «ТНМК», легенда українського року Олександр Положинський, справжній гуцул-метал із Прикарпаття від «KARNA», суміш іскрометної поезії та непохитної суспільної позиції від драйвових «Жадан і Собаки», легендарний та ексцентричний Саша Чемеров, щирі та відверті «Фіолет», чуттєві та ліричні «Один в каное», однолітки незалежної України позитивні «Mad Heads», містичні театралки «Dakh Daughters Band», унікальна суміш стилів від «Flyzzza - Флайzzzа», поп-панки «Серцевий Напад», меланхолійні «MarMur», патріотичний хард-кор від «Широкий лан» та етно ска-панк від «ЦВЯХ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представили перелік артистів, які виступатимуть на музичній сцені фестивалю «Бандерштат-2021».Про це повідомляють організатори фестивалю.Нагадаємо, цьогоріч. Він відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.Протягом 6-8 серпня для гостей лунатимуть ліричні і енергійні, рок-романтики, засновники українського хіп-хопу, легенда українського року, справжній гуцул-метал із Прикарпаття від, суміш іскрометної поезії та непохитної суспільної позиції від драйвових, легендарний та ексцентричний, щирі та відверті «Фіолет», чуттєві та ліричні, однолітки незалежної України позитивні, містичні театралки, унікальна суміш стилів від, поп-панки, меланхолійні, патріотичний хард-кор відта етно ска-панк від

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