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На Волині в усіх пунктах пропуску почали робити експрес-тести на COVID-19

На Волині в усіх пунктах пропуску почали робити експрес-тести на COVID-19
З 6 липня у всіх пунктах пропуску через державний кордон у зоні прикордонного контролю області вже працюють пункти тестування, в яких проводять швидкі тести на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Зауважують, що вже з 2 липня у пунктах пропуску «Ягодин», «Доманове», «Дольськ», «Устилуг» розпочали роботу медики Любомльської, Любешівської, Володимир-Волинської та Ратнівської лікарень, аби якнайшвидше забезпечити проведення експрес-тестів на визначення антигену коронавірусу визначеним категоріям громадян.

Таким чином, сьогодні у всіх пунктах пропуску через державний кордон вже працюють пункти тестування.

Довідково: З метою недопущення розповсюдження нового штаму вірусу “Дельта” в Україні введено додаткові запобіжні заходи. Відповідні зміни внесені Урядом у постанову “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

З 2 липня застосунок «Вдома» треба встановлювати громадянам України, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації та Португальської Республіки або перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів та не пройшли або мають позитивний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який має бути проведено в пунктах пропуску через державний кордон.

Щоб перетнути кордон в Україну з цих країн, громадянам України потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. У протилежному разі необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку Вдома.

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Теги: пункти пропуску, експрес-тести, COVID-19
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