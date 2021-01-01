На Волині в усіх пунктах пропуску почали робити експрес-тести на COVID-19

З 6 липня у всіх пунктах пропуску через державний кордон у зоні прикордонного контролю області вже працюють пункти тестування, в яких проводять швидкі тести на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.Про це інформують у Волинській ОДА.Зауважують, що вже з 2 липня у пунктах пропуску «Ягодин», «Доманове», «Дольськ», «Устилуг» розпочали роботу медики Любомльської, Любешівської, Володимир-Волинської та Ратнівської лікарень, аби якнайшвидше забезпечити проведення експрес-тестів на визначення антигену коронавірусу визначеним категоріям громадян.Таким чином, сьогодні у всіх пунктах пропуску через державний кордон вже працюють пункти тестування.З метою недопущення розповсюдження нового штаму вірусу “Дельта” в Україні введено додаткові запобіжні заходи. Відповідні зміни внесені Урядом у постанову “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.З 2 липня застосунок «Вдома» треба встановлювати громадянам України, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації та Португальської Республіки або перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів та не пройшли або мають позитивний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який має бути проведено в пунктах пропуску через державний кордон.Щоб перетнути кордон в Україну з цих країн, громадянам України потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. У протилежному разі необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку Вдома.