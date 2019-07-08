Цьогоріч 8 волинян звернулись до медиків через опіки борщівником

Восьмеро людей звернулися цього року до опікового відділення через ураження борщівником.Про це розповів лікар-ординатор Луцької міської клінічної лікарніДо слова, минулого року таких звернень було 20.Лікар розповідає опіки від борщівника — проблема дерматологічна, але люди після ураження речовиною не звертаються до лікаря, на тому місці виникають рани, нагноюються і вже тоді потрібно лікувати рани в опіковому відділенні."На комунальній території Луцької громади борщівник скошували", - розповіла начальниця відділу екологіїНайбільше його в обласному центрі на чотирьох локаціях: у районі вулиці Селищної, вздовж колишньої дитячої залізниці, район вулиці Боженка, по контору 20-ої школи та в районі Великого Омеляника.Зі слів екологині, великі насадження рослини виявили на території Луцької громади у селах Забороль, Рокині та Антонівка. Каже: в основному рослина росте на приватних земельних ділянках, її мають ліквідувати власники чи орендарі. Ті, хто цього не робить, ризикують отримати штраф.Жителі селища Рокині показують територію неподалік ставка, навколо якого росте борщівник. Ця територія в обслуговуванні сільгосппідприємства. Небезпечну рослину директорне ліквідував. Пояснює, що в нього немає людей та відповідної техніки для того, щоб викорчувати борщівник.До слова, скаргу на поширення борщівника можна надсилати в Держекоінспекцію та муніципальну варту. Начальник відділу групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти Луцька Бкаже, що з початку року отримали 6 звернень на гарячу лінію щодо росту борщівника."Звернення були по комунальній власності та два на приватній ділянці, що росте ця небезпечна рослина. Видали припис, провели профілактичну бесіду, після чого власники ділянок зрізали борщівник", - розповідає інспектор муніципальної варти.Якщо власник ділянки не виконує приписів щодо усунення борщівника, то на нього складатимуть адміністративні матеріали, — каже Богдан Ковальчук. Штраф за правопорушення на громадян становить від 340 до 1460 грн, на посадових осіб 850-1700 грн.Нагадаємо, на боротьбу з борщівником в Луцькій громаді цьогоріч міська рада передбачила 100 тисяч гривень. У червні в районі дитячої залізниці вже почали зрізати небезпечну рослину.