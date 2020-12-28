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Українцям почнуть виплачувати субсидії за травень і червень

Українцям почнуть виплачувати субсидії за травень і червень
Українці отримають субсидії за травень і червень. У Мінсоцполітики обіцяють, що гроші почнуть видавати найближчим часом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Субсидії отримають ті домогосподарства, яким пільги перераховували автоматично. Середня сума за ці два місяці становить майже 300 гривень.

У Мінсоцполітики зазначили, що ця сума незначна, бо закінчився опалювальний сезон. Затримку з виплатами пояснили оновленням даних. Але вже зараз обіцяють перерахувати необхідні кошти у регіонах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив для українців процедуру отримання субсидій.

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Як повідомлялося, у травні почали діяти нові умови призначення субсидії, а нові бланки для заповнення з'явилися лише наприкінця місяця. І хоч на переоформлення допомоги дали аж п'ять місяців, головно пенсіонери поспішають усе зробити у перші ж дні. І ось у черзі більшість дізналася, що їм нічого переоформляти й не треба.

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Теги: субсидії, виплати, перерахунок
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