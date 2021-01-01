У центрі Луцька в будинку, який віднесений до пам’яток архітектури, руйнується балкон. ВІДЕО





Наразі оголошення та стрічку зняли. Квартира, до якої належить оббитий балкон, приватизована, - йдеться у сюжеті



Будинок на Лесі Українки, 32 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Як повідомив Суспільному фахівець відділу збереження культурної спадщини міста Сергій Годлевський, ремонт балконів у будинках, що є пам’ятками архітектури, повинні узгоджувати з міською радою.



За договором власники повинні зберігати автентичний вигляд будівлі та її частин, – каже фахівець відділу збереження культурної спадщини.



За чиї гроші нині ремонтуватимуть балкон має вирішити комісія департаменту ЖКГ Луцькради, говорить заступниця начальника відділу капітального ремонту житлового фонду Луцька Валентина Андрущенко.



Зі слів посадовиці, балкон обстежили та вивчають можливість його ремонту за кошти місцевого бюджету.



"Це виключний випадок, тому що це на центральній вулиці міста. Тим більше, що будинок віднесений до пам’яток архітектури", – каже Валентина Андрущенко.



Подібна ситуація із балконом будинку на вулиці П’ятницька гірка. Власниця квартири, яка не захотіла показувати обличчя та не назвалася, розповіла: будинок не обслуговує жодне комунальне підприємство, ОСББ немає.



Зі слів жінки, балкони приватизованих квартир мають утримуватися за гроші власників, а на ремонт її балкону потрібно більше 10 тисяч гривень.



"Балкон був ще більш-менш нормальний. Роки три тому ми повністю оббили цеглу, щоб не падала на низ. Всі кажуть, що немає коштів: приватизували квартиру і будьте здорові, робіть собі самі", – говорить лучанка.



У Луцьку діє програма "Автентичний Луцьк", згідно з якою пам’ятки архітектури на центральних вулицях міста реставрують на умовах співфінансування: 30 % – власники, 70 % – з місцевого бюджету. За таким принципом майже 20 років тому ремонтували фасади будинків по проспекту Волі, каже заступниця начальника відділу капітального ремонту житлового фонду міста.



Установи, яка б контролювала стан балконів житлових будинків у Луцьку, немає. Це обов’язок власників квартир. Всього в Луцьку є 1 331 багатоквартирний житловий будинок, додала Валентина Андрущенко. Більшість квартир мають один або два балкони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на одному з балконів будинку на вулиці Лесі Українки, 32 відшарувалися штукатурка та пінопласт. Балкон розташований над входом у магазин. Територію під ним спершу обгородили обмежувальною стрічкою та повісили оголошення.Наразі оголошення та стрічку зняли. Квартира, до якої належить оббитий балкон, приватизована, - йдеться у сюжеті Суспільного. Будинок на Лесі Українки, 32 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Як повідомив Суспільному фахівець відділу збереження культурної спадщини міста, ремонт балконів у будинках, що є пам’ятками архітектури, повинні узгоджувати з міською радою.За договором власники повинні зберігати автентичний вигляд будівлі та її частин, – каже фахівець відділу збереження культурної спадщини.За чиї гроші нині ремонтуватимуть балкон має вирішити комісія департаменту ЖКГ Луцькради, говорить заступниця начальника відділу капітального ремонту житлового фонду ЛуцькаЗі слів посадовиці, балкон обстежили та вивчають можливість його ремонту за кошти місцевого бюджету."Це виключний випадок, тому що це на центральній вулиці міста. Тим більше, що будинок віднесений до пам’яток архітектури", – каже Валентина Андрущенко.Подібна ситуація із балконом будинку на вулиці П’ятницька гірка. Власниця квартири, яка не захотіла показувати обличчя та не назвалася, розповіла: будинок не обслуговує жодне комунальне підприємство, ОСББ немає.Зі слів жінки, балкони приватизованих квартир мають утримуватися за гроші власників, а на ремонт її балкону потрібно більше 10 тисяч гривень."Балкон був ще більш-менш нормальний. Роки три тому ми повністю оббили цеглу, щоб не падала на низ. Всі кажуть, що немає коштів: приватизували квартиру і будьте здорові, робіть собі самі", – говорить лучанка.У Луцьку діє програма "Автентичний Луцьк", згідно з якою пам’ятки архітектури на центральних вулицях міста реставрують на умовах співфінансування: 30 % – власники, 70 % – з місцевого бюджету. За таким принципом майже 20 років тому ремонтували фасади будинків по проспекту Волі, каже заступниця начальника відділу капітального ремонту житлового фонду міста.Установи, яка б контролювала стан балконів житлових будинків у Луцьку, немає. Це обов’язок власників квартир. Всього в Луцьку є 1 331 багатоквартирний житловий будинок, додала Валентина Андрущенко. Більшість квартир мають один або два балкони.

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