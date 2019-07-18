У курортній Кирилівці загинув 22-річний працівник атракціону





Трагічний інцидент стався, коли хлопець надував атракціон електричним насосом, інформує



Медики "швидкої" намагалися надати першу допомогу, але хлопець помер на місці.



За інформацією правоохоронців, померлий був не оформлений на приватному підприємстві "Гірка". Сам він родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області.



"Розпочато досудове розслідування, в ході якого поліція буде з'ясовувати, кому належить даний розважальний комплекс, встановлений на узбережжі", – пояснила прессекретарка обласного управління НП Вікторія Тлустова.



За фактом події відкрили кримінальне провадження, передбачене ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кирилівці Запорізької області струмом вбило 22-річного співробітника, який надавав послуги щодо катання на надувних гірках.Трагічний інцидент стався, коли хлопець надував атракціон електричним насосом, інформує ТСН з посиланням на поліцію.Медики "швидкої" намагалися надати першу допомогу, але хлопець помер на місці.За інформацією правоохоронців, померлий був не оформлений на приватному підприємстві "Гірка". Сам він родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області."Розпочато досудове розслідування, в ході якого поліція буде з'ясовувати, кому належить даний розважальний комплекс, встановлений на узбережжі", – пояснила прессекретарка обласного управління НПЗа фактом події відкрили кримінальне провадження, передбачене ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.

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