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У курортній Кирилівці загинув 22-річний працівник атракціону

У курортній Кирилівці загинув 22-річний працівник атракціону
У Кирилівці Запорізької області струмом вбило 22-річного співробітника, який надавав послуги щодо катання на надувних гірках.

Трагічний інцидент стався, коли хлопець надував атракціон електричним насосом, інформує ТСН з посиланням на поліцію.

Медики "швидкої" намагалися надати першу допомогу, але хлопець помер на місці.

За інформацією правоохоронців, померлий був не оформлений на приватному підприємстві "Гірка". Сам він родом з Кривого Рогу Дніпропетровської області.

"Розпочато досудове розслідування, в ході якого поліція буде з'ясовувати, кому належить даний розважальний комплекс, встановлений на узбережжі", – пояснила прессекретарка обласного управління НП Вікторія Тлустова.

За фактом події відкрили кримінальне провадження, передбачене ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.

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Теги: смерть, атракціон, гірка
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