На Волині спіймали злодія, який викрав металеві конструкції та дошки з-під мосту

У Володимирі-Волинському спіймали злодія, який викрав металеві конструкції та дошки з-під мосту.Метал та дерев’яні дошки були призначенні для ремонту мосту, що розташований при в’їзді в село Пятидні, та певний час зберігалися під ним, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Про крадіжку цього майна до поліції повідомив працівник приватного підприємства, що здійснює обслуговування конструкції. Він зазначив, що зникло воно у ніч з 5 по 6 липня. Загальна сума завданих збитків – понад 10 тисяч гривень.Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що причетний до вчинення кримінального правопорушення 61-річний пенсіонер, житель П’ятиднь. На присадибній ділянці чоловіка правоохоронці виявили частину викраденого. Все це вилучили.Кримінальне провадження розпочато за ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування за цим фактом триває.