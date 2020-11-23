На Волині спіймали злодія, який викрав металеві конструкції та дошки з-під мосту
Сьогодні, 12:46
У Володимирі-Волинському спіймали злодія, який викрав металеві конструкції та дошки з-під мосту.
Метал та дерев’яні дошки були призначенні для ремонту мосту, що розташований при в’їзді в село Пятидні, та певний час зберігалися під ним, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Про крадіжку цього майна до поліції повідомив працівник приватного підприємства, що здійснює обслуговування конструкції. Він зазначив, що зникло воно у ніч з 5 по 6 липня. Загальна сума завданих збитків – понад 10 тисяч гривень.
Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що причетний до вчинення кримінального правопорушення 61-річний пенсіонер, житель П’ятиднь. На присадибній ділянці чоловіка правоохоронці виявили частину викраденого. Все це вилучили.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування за цим фактом триває.
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Метал та дерев’яні дошки були призначенні для ремонту мосту, що розташований при в’їзді в село Пятидні, та певний час зберігалися під ним, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Про крадіжку цього майна до поліції повідомив працівник приватного підприємства, що здійснює обслуговування конструкції. Він зазначив, що зникло воно у ніч з 5 по 6 липня. Загальна сума завданих збитків – понад 10 тисяч гривень.
Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що причетний до вчинення кримінального правопорушення 61-річний пенсіонер, житель П’ятиднь. На присадибній ділянці чоловіка правоохоронці виявили частину викраденого. Все це вилучили.
Кримінальне провадження розпочато за ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування за цим фактом триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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